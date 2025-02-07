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    Дело против Туска станет дамокловым мечом над евролибералами
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    Эксперт назвал два способа улучшить отношения России и Молдавии
    Астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29»
    ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году
    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
    Путин: Темпы экономического роста России превысили показатели США
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    7 февраля 2025, 16:33 • Новости дня

    Франция объявила о пересмотре порядка аккредитации для российских журналистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Франции намерено пересмотреть условия получения аккредитации для российских журналистов.

    Об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Кристоф Лемуан, передает ТАСС.

    Лемуан подчеркнул, что в данный момент российские журналисты получают аккредитацию на один год, отметив, что такая ситуация требует изменений. «Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», – заявил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    6 февраля 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки «Север» успешно отразили восемь атак ВСУ на Курскую область, уничтожив более 200 военных и около 50 единиц техники противника, включая танки и бронемашины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в четверг подразделениями группировки войск «Север» была сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. На данной территории было предпринято восемь волн атак силами до двух механизированных батальонов ВСУ с поддержкой танков и машин разграждения.

    Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческие формирования «Ветераны» и «Арбат», а также операторы БПЛА из Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» вместе с 40-й отдельной бригадой морской пехоты и 177-м отдельным полком морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения.

    Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин. Также уничтожены три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Подразделения войск «Север» проводят зачистку районов от оставшихся разрозненных групп противника.

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области. Накануне сообщалось, что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    7 февраля 2025, 07:34 • Новости дня
    Россиянку оштрафовали за покупку авто у иностранца за наличные

    Tекст: Александра Юдина

    Жительницу Москвы оштрафовали на 855 тыс. рублей за покупку автомобиля Kia Sorento у гражданина Киргизии за наличные, поскольку закон о валютном регулировании запрещает такие сделки с продавцами без российского паспорта.

    Жительница Москвы, купившая Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии, была оштрафована на 855 тыс. рублей, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Правонарушение связано с применением закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому продавцам без российского паспорта запрещено передавать наличные рубли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, купить автомобиль в России станет тяжелее. За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021 по 2023.

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    6 февраля 2025, 18:00 • Новости дня
    Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности исключения архаичных и устаревших курсов из программ подготовки в технических вузах.

    Он отметил, что данные курсы не соответствуют современным требованиям экономики и становятся причиной потери интереса у студентов к своим будущим профессиям, передает ТАСС.

    «Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин также указал, что наличие таких курсов может приводить к тому, что студенты нередко оставляют учебу в вузах.

    Президент России Владимир Путин в четверг поздравил молодых ученых, которые стали лауреатами президентской премии в области науки и инноваций, с их предстоящим профессиональным праздником.

    Он заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, а также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

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    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    7 февраля 2025, 09:01 • Новости дня
    Задержанная в Севастополе агент СБУ собиралась устроить теракт в батальоне «Барс»
    Задержанная в Севастополе агент СБУ собиралась устроить теракт в батальоне «Барс»
    @ ЦОС ФСБ

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе задержали женщину, завербованную Службой безопасности Украины, которая планировала теракт в батальоне «Барс» по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ.

    Агент СБУ по заданию украинских спецслужб вступила в добровольческий батальон «Барс» для подготовки теракта, передает ТАСС.

    На допросе, видеозапись которого предоставила ФСБ, женщина рассказала о своем задании и планах.

    Она призналась, что в 2023 году была направлена в Севастополь, где вступила в батальон «Барс» с целью наблюдения и передачи информации.

    Кроме того, она планировала заложить взрывное устройство в кабинете и установить таймер на 12 часов. В ее планы входило бегство в Сочи, затем в Турцию и на Украину.

    Куратор по имени Борис обещал ей в обмен на выполнение задания «хорошую жизнь» на Украине. Женщина надеялась реализовать свои планы до истечения времени на взрывном устройстве.

    Ранее ФСБ сообщила, что задержанная в Ростове-на-Дону женщина, завербованная украинскими спецслужбами, призналась на допросе в подготовке теракта против российского чиновника.

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    7 февраля 2025, 13:43 • Новости дня
    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США

    Сенатор Климов: Украина способна спровоцировать войну между Россией и США, пока между Москвой и Вашингтоном нет прямых контактов

    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве наивно полагают, что от столкновения США и России смогут получить какие-то бонусы. При этом риски провокаций со стороны Украины сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости налаживания надежной коммуникации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в офисе Владимира Зеленского признали, что Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США.

    «От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его оценкам, нынешнее украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией. «Причем в Киеве попытаются сделать это в тайне от своих хозяев. Там рассчитывают получить какие-то бонусы от того, что столкнут лбами сверхдержавы. Только бонусов точно ни для кого не будет», – подчеркнул парламентарий.

    «Между тем вероятность реализации такого сценария, к сожалению, есть. Риски сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости срочного налаживания прямых серьезных контактов на всех уровнях между нашими двумя ракетно-ядерными странами», – добавил собеседник.

    Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности».

    «Команда американского президента обращает внимание на безумные заявления украинских политиков, но важны практические шаги. Москва открыта к контактам, в том числе с целью предотвращения происшествий. Мяч на стороне Вашингтона», – заключил Климов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его мнению, Украине в таком случае было бы «намного лучше».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, может ли американский президент ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр». Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты».

    «Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», – сказал советник главы офиса Зеленского.

    Напомним, американский президент выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Между тем украинские СМИ сообщали, что большая часть ресурсов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, который является частью России. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Киева сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    6 февраля 2025, 19:41 • Новости дня
    В Думе предложили разрешить гражданам предъявлять полиции паспорт с «Госуслуг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил законопроект, запрещающий полиции доставлять граждан в отделение полиции для проверки документов, если они предъявляют паспорт на «Госуслугах».

    В настоящее время, как указано в проекте, предъявление паспорта через «Госуслуги» признается равнозначным показу оригинала в ряде случаев, передает РИА «Новости».

    Однако, несмотря на это, зачастую возникают случаи, когда полицейские все равно доставляют граждан в отделение для дополнительной проверки документов. Эти действия вызывают негодование и неудобство у граждан, так как цифровая версия паспорта на «Госуслугах» юридически признается равнозначной бумажному паспорту в некоторых ситуациях, отметил Даванков.

    В 2023 году cервис, позволяющий проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале «Госуслуги».

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    7 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль назвал недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку

    Песков допустил обсуждение ситуации вокруг закрытия «Русского дома» в Баку между Путиным и Алиевым

    Кремль назвал недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль считает недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку, назвав это недоразумением, и рассчитывает обсудить ситуацию на встречах на высшем уровне между президентами России и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль назвал закрытие «Русского дома» в Баку недоразумением и выразил надежду на его урегулирование, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что вопрос закрытия культурного центра может быть предметом обсуждения между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым на предстоящих встречах на высшем уровне. По его словам, Кремль намерен поднимать эту тему в диалоге с азербайджанскими коллегами.

    Ранее Азербайджан решил закрыть «Русский дом» в Баку, который серьезно нарушил местное законодательство.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

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    6 февраля 2025, 17:25 • Новости дня
    Россия готова ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Захарова заявила о готовности России ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова ввести ответные меры против дипломатических представителей Евросоюза, если европейские страны решат ограничить передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    На брифинге Захарова сообщила, что в западных СМИ появляются сведения о стремлении ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, передает ТАСС.

    Захарова акцентировала внимание на серьезности этой информации, отметив, что Москва не сомневается в ее достоверности. «Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», – заявила дипломат.

    Она предостерегла, что в отношении дипломатов стран ЕС в России будут введены соразмерные ограничения.

    Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал о регулярных дискуссиях вокруг его высылки из Польши, к которым он уже давно привык и не обращает на них внимания.

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    7 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Путин заявил о высоких темпах экономического роста страны, которые, по его словам, превосходят как мировые показатели, так и темпы роста в США и других так называемых развитых экономиках, передает ТАСС.

    «Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, – обратился глава государства к Мишустину. – И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках».

    Кроме того, президент отметил снижение темпов роста валового внутреннего продукта в странах Европы, назвав это «их проблемами». «Но это их проблемы, – сказал Путин. – Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.

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    7 февраля 2025, 00:26 • Новости дня
    Посол России во Франции заявил о желании Запада заморозить конфликт на Украине

    Посол России во Франции Мешков заявил о планах Запада перевооружить ВСУ под прикрытием заморозки конфликта на Украине

    Посол России во Франции заявил о желании Запада заморозить конфликт на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не намерена поддаваться на «уловки» Запада, который хочет заморозить конфликт на Украине для перевооружения ВСУ, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков отметил, что западные страны стремятся к приостановке конфликта, так как они видят развал фронта на Украине. На Западе хотят «разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск». «Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине, подчеркнув, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

    Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    6 февраля 2025, 16:53 • Новости дня
    Путин пообещал решить проблему оторванности учебных программ от практики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    На встрече в Кремле с молодыми учеными президент России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы системы образования, передает ТАСС. Лауреат президентской премии Вадим Попков выразил обеспокоенность по поводу оторванности новых учебных программ от реальной практики и последних достижений науки и технологий.

    Путин поинтересовался, какие ведомства могут содействовать в решении этой проблемы. В ответ Попков указал на Минпромторг и прежде всего на Минобрнауки. Президент заверил, что обсудит этот вопрос с соответствующими министрами, и подчеркнул важность живого общения с теми, кто непосредственно работает в отраслях.

    «Я сейчас переговорю с коллегой – вы с ним тоже пообщайтесь, а потом я вернусь к этому вопросу уже с самим министром», – заявил Путин. Он добавил, что такие встречи с профессионалами будут полезны для людей, которые занимаются отраслью каждый день. Президент также предложил дополнительно обсудить вопрос с министром после встреч молодого ученого с представителями ведомства.

    Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

    Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

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    6 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин предложил ввести поэтапное профессиональное образование в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения.

    Путин предложил предусмотреть в нормативной базе новой модели высшего образования возможность поэтапного профессионального обучения. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что такая модель образования позволит студентам получать квалификацию после завершения определенного цикла обучения. «Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации», – отметил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до 2% от ВВП к 2030 году, обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки, а также поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников.

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    7 февраля 2025, 03:27 • Новости дня
    Жители Гваделупы потребовали референдум о независимости от Франции

    «Народный союз освобождения Гваделупы» потребовал провести референдум о независимости от Франции

    Жители Гваделупы потребовали референдум о независимости от Франции
    @ T. Deschamps/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сторонники независимости Гваделупы добиваются проведения референдума о самоопределении и независимости от Франции, сообщил Жан-Жакоб Бисеп, возглавляющий партию «Народный союз освобождения Гваделупы» (UPLG), по инициативе которой создан «Международный фронт деколонизации».

    Бисеп подчеркнул, что после принятия закона «о департаментах» в 1946 году, решение о статусе Гваделупы было принято без учета мнения местного населения, «за него просто проголосовали в Париже», передает РИА «Новости».

    «И мы стали французскими департаментами. Так что ни в какой момент у нас не было референдума о самоопределении, как того требует декларация ООН о самоопределении народов (резолюция 1514)», – заявил он.

    Бисеп сказал, чтобы народ должен иметь шанс выразить желание к независимости. Он отметил, что его партия UPLG выступает за достижение независимости путем выборов, в то время как другие партии на заморских территориях склоняются к «социальным восстаниям».

    «Мы требуем референдума, потому что нас никогда не спрашивали», – сказал Бисеп. Он добавил, что каждый народ вправе выбирать средства для борьбы за свою независимость, будь то голосование или «другие способы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Новой Каледонии, где произошли беспорядки, был создан «Международный фронт деколонизации», который основали двенадцать движений за независимость заморских территорий Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу.

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    Новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской

    Вместо Юрия Борисова Роскосмос возглавил Дмитрий Баканов, который в последние годы курировал в Минтрансе вопросы инновационного развития, включая проекты по беспилотному транспорту. Борисов, при котором продолжилась череда безаварийных пусков ракет, задал высокую планку. Что ждут эксперты от нового главы Роскосмоса и какие задачи ему придется решать в первую очередь? Подробности

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    Дело против Туска станет дамокловым мечом над евролибералами

    Против премьера Польши Дональда Туска возбудили уголовное дело об организации госпереворота. Расследование стало итогом многолетнего противостояния правых и либеральных сил республики. Эксперты отмечают, что катализатором к началу преследования главы правительства могло послужить возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Чем закончится громкое разбирательство и как это повлияет на судьбу европейских либералов? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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