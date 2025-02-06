Захарова рассказала об условиях аккредитации корреспондента Le Monde в России

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что Москва готова продлить аккредитацию корреспонденту французской газеты Le Monde, если Париж решит вопрос с выдачей визы российскому журналисту «Комсомольской правды».

«Посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе», – сообщила Захарова.

Российская сторона официально уведомила МИД Франции и главу французской дипмиссии в Москве о возможных ответных мерах по этому вопросу.

Было решено затронуть аккредитацию постоянного корреспондента Le Monde в России Бенжамена Кенеля, которая требует технического продления.

Захарова подчеркнула, что политического подтекста в этом выборе нет. Она отметила, что проблема с выдачей визы российским журналистам должна быть решена для продления аккредитации французскому корреспонденту.

Официальный представитель МИД также упомянула, что ранее получила от главного редактора Le Monde письмо с просьбой разъяснить причины лишения аккредитации Кенеля.

Французская дипломатия, по словам Захаровой, проигнорировала предупреждения о последствиях для своего соотечественника и не пересмотрела решение о невыдаче визы российскому журналисту.

Захарова выразила мнение, что главный редактор Le Monde обратился не по адресу и должен был задать вопрос МИД Франции о дискриминации журналистов.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что решение признать сотрудников Первого канала угрозой нацбезопасности нарушает свободу слова и является беспрецедентным шагом.