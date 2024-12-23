Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.3 комментария
МИД назвал политическим решение ФРГ признать угрозой сотрудников Первого канала
Посол России назвал политическим решение ФРГ признать угрозой сотрудников Первого канала
Решение признать сотрудников Первого канала угрозой нацбезопасности нарушает свободу слова и является беспрецедентным шагом, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение германской стороны объявить сотрудников берлинского корпункта Первого канала угрозой национальной безопасности является беспрецедентным, передает ТАСС.
«Это прямое нарушение свободы слова, СМИ, прав российских журналистов», – заявил Нечаев.
Он добавил, что считает это политическим решением, наказанием за успешную профессиональную деятельность и трансляцию мнения, отличного от местного мейнстрима.
Дипломат также сообщил, что несколько российских журналистов, аккредитованных в Германии, сталкиваются с проблемами.
Кроме того, Нечаев отметил, что власти Германии не поддерживают контактов с российской стороной по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Канцлер Шольц назвал взрывы терактом и потребовал привлечь виновных к ответственности, однако, по словам Нечаева, расследование не продвигается и правительство ФРГ ситуацию не комментирует, ссылаясь на Генпрокуратуру.
Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны, в ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть Россию.
Позже официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что российские журналисты Первого канала смогут продолжать свою деятельность в Германии, несмотря на недавние заявления о возможном закрытии их корпункта в Берлине.