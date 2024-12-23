МИД назвал политическим решение ФРГ признать угрозой сотрудников Первого канала

Посол России назвал политическим решение ФРГ признать угрозой сотрудников Первого канала

Tекст: Вера Басилая

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение германской стороны объявить сотрудников берлинского корпункта Первого канала угрозой национальной безопасности является беспрецедентным, передает ТАСС.

«Это прямое нарушение свободы слова, СМИ, прав российских журналистов», – заявил Нечаев.

Он добавил, что считает это политическим решением, наказанием за успешную профессиональную деятельность и трансляцию мнения, отличного от местного мейнстрима.

Дипломат также сообщил, что несколько российских журналистов, аккредитованных в Германии, сталкиваются с проблемами.

Кроме того, Нечаев отметил, что власти Германии не поддерживают контактов с российской стороной по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Канцлер Шольц назвал взрывы терактом и потребовал привлечь виновных к ответственности, однако, по словам Нечаева, расследование не продвигается и правительство ФРГ ситуацию не комментирует, ссылаясь на Генпрокуратуру.

Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны, в ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть Россию.

Позже официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что российские журналисты Первого канала смогут продолжать свою деятельность в Германии, несмотря на недавние заявления о возможном закрытии их корпункта в Берлине.