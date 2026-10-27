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Суд Гамбурга начал второе заседание по делу о подрыве «Северных потоков»
В Германии открылось второе заседание суда над подрывником «Северных потоков»
Высший земельный суд Гамбурга приступил ко второму заседанию по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток», главным фигурантом которого является гражданин Украины Сергей Кузнецов.
Судебная коллегия из пяти судей объявила заседание открытым. В зал под охраной доставили обвиняемого в руководстве диверсионной группой Кузнецова, который занял место рядом со своими адвокатами Ларсом Брегелером и Йесом Мейером-Локампом, передает РИА «Новости».
Ожидается, что в ходе процесса суд огласит решение по ходатайству защиты. Адвокаты украинца настаивают на прекращении уголовного дела, ссылаясь на наличие процессуальных препятствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о нежелании властей Германии искать заказчиков диверсий на газопроводах «Северный поток».
Также посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил о приравнивании призывов запустить уцелевшую нитку газопровода к государственной измене.
Между тем хорватский суд одобрил экстрадицию в ФРГ украинца по делу о диверсиях на трубопроводах.