Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Мерц на фоне рекордного падения рейтингов призвал сторонников «не унывать»
Мерц призвал сторонников не унывать из-за низких рейтингов ХДС/ХСС
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов возглавляемого им правящего в Германии блока ХДС/ХСС. Он подчеркнул, что продолжает «держаться» и намерен вести страну к «светлому будущему», передает РИА «Новости».
«Да, дорогие друзья, я говорю здесь, сегодня, в Мюнхене, мы не унываем. Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС).
Канцлер заявил, что часто встречает людей, которые призывают его «не терять мужества» и «держаться», подтверждая правильность его курса. По его словам, ростки «светлого будущего» в Германии уже заметны.
В подтверждение Мерц сослался на ожидания ведущих экономических институтов о росте экономики в 2026 году на 1,3%, а также на рекордные показатели создания стартапов и рост иностранных инвестиций.
Ранее Мерц заявлял, что не собирается в отставку и намерен реализовать свои реформы. Однако его популярность стремительно падает из-за экономической политики правительства: рейтинг одобрения держится на отметке 10%, что является минимумом для канцлеров ФРГ с 1997 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Фридрих Мерц заявил об острой потребности находящейся под давлением экономики ФРГ в немедленных реформах.
В четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала скорейшей отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.
Ранее представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также заявил о необходимости отставки Фридриха Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.