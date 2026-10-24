Мерц на фоне рекордного падения рейтингов призвал сторонников «не унывать»

Мерц призвал сторонников не унывать из-за низких рейтингов ХДС/ХСС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов возглавляемого им правящего в Германии блока ХДС/ХСС. Он подчеркнул, что продолжает «держаться» и намерен вести страну к «светлому будущему», передает РИА «Новости».

«Да, дорогие друзья, я говорю здесь, сегодня, в Мюнхене, мы не унываем. Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС).

Канцлер заявил, что часто встречает людей, которые призывают его «не терять мужества» и «держаться», подтверждая правильность его курса. По его словам, ростки «светлого будущего» в Германии уже заметны.

В подтверждение Мерц сослался на ожидания ведущих экономических институтов о росте экономики в 2026 году на 1,3%, а также на рекордные показатели создания стартапов и рост иностранных инвестиций.

Ранее Мерц заявлял, что не собирается в отставку и намерен реализовать свои реформы. Однако его популярность стремительно падает из-за экономической политики правительства: рейтинг одобрения держится на отметке 10%, что является минимумом для канцлеров ФРГ с 1997 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Фридрих Мерц заявил об острой потребности находящейся под давлением экономики ФРГ в немедленных реформах.

В четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала скорейшей отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

Ранее представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также заявил о необходимости отставки Фридриха Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.