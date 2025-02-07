Песков назвал отказ Франции в визах журналистам дискриминацией

В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США

Сенатор Климов: Украина способна спровоцировать войну между Россией и США, пока между Москвой и Вашингтоном нет прямых контактов

Tекст: Анастасия Куликова

«От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», – отметил сенатор Андрей Климов.

По его оценкам, нынешнее украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией. «Причем в Киеве попытаются сделать это в тайне от своих хозяев. Там рассчитывают получить какие-то бонусы от того, что столкнут лбами сверхдержавы. Только бонусов точно ни для кого не будет», – подчеркнул парламентарий.

«Между тем вероятность реализации такого сценария, к сожалению, есть. Риски сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости срочного налаживания прямых серьезных контактов на всех уровнях между нашими двумя ракетно-ядерными странами», – добавил собеседник.

Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности».

«Команда американского президента обращает внимание на безумные заявления украинских политиков, но важны практические шаги. Москва открыта к контактам, в том числе с целью предотвращения происшествий. Мяч на стороне Вашингтона», – заключил Климов.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его мнению, Украине в таком случае было бы «намного лучше».

Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, может ли американский президент ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр». Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты».

«Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», – сказал советник главы офиса Зеленского.

Напомним, американский президент выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Между тем украинские СМИ сообщали, что большая часть ресурсов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, который является частью России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Киева сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.