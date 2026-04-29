    Мечта для русских эмигрантов обобрала детей и родителей
    Дмитриев спрогнозировал тяжелое лето для Евросоюза
    Глава Пентагона пообещал провести ядерные испытания
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    WP: Авианосец «Джеральд Форд» вскоре покинет Ближний Восток
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 22:54 • Новости дня

    В Туапсе отменили мероприятия на майские праздники из-за атаки БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Все массовые мероприятия, запланированные на майские праздники в Туапсе, отменены, сообщил глава округа Сергей Бойко*.

    Мероприятия, запланированные в Туапсе на майские праздники, отменены после атаки БПЛА со стороны ВСУ, в результате которой возник крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, передают «Вести».

    Сергей Бойко* пояснил, что это решение связано с текущей обстановкой и событиями последних дней: «Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия», – говорится в официальном заявлении.

    В то же время Бойко отметил, что отмена не касается церемоний возложения цветов к мемориалам и мини-концертов для ветеранов. По его словам, местные власти не могут оставить без внимания четверых фронтовиков, которые проживают на территории округа.

    Ранее падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе.

    Для ликвидации масштабного возгорания власти направили более 160 специалистов.

    Вдоль берега местной реки спасатели выставили боновые заграждения для сбора разлившихся нефтепродуктов.

    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    29 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Вдоль берега реки Туапсе в Краснодарском крае специалисты выставили еще один рубеж боновых заграждений для сдерживания распространения нефтепродуктов после пожара на НПЗ, возникшего в результате атаки ВСУ. Сообщается, что несколько уровней заграждений и нефтеловушки размещены по течению реки, вдоль промышленных объектов и в устье, а также на береговой линии протяженностью около одного километра, передает ТАСС.

    На территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода специалисты продолжают укреплять защитные сооружения, чтобы максимально снизить попадание загрязняющих веществ в реку. За прошедшие сутки в Туапсе собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, из которых 2523 кубометра были убраны за последние сутки.

    Работы проводятся на трех основных участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению и в устье реки Туапсе, а также на береговой линии от впадения реки в Черное море на протяжении около одного километра. На месте задействованы 323 человека и 51 единица техники, включая сотрудников МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий топливно-энергетического комплекса Туапсе. В течение дня предполагается увеличение числа специалистов и техники.

    Депутат Госдумы Сергей Алтухов сообщил, что в Туапсе запланированы обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Специалисты собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта.

    Спасательные службы развернули на центральном городском пляже специальные боновые заграждения.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.


    27 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent превысила 109 долларов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 109 долларов за баррель впервые с 7 апреля.

    По состоянию на 18.21 по московскому времени Brent подорожала на 3,66%, достигнув 109,18 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 18.26 по московскому времени рост стоимости Brent замедлился, котировки снизились до 109,13 доллара за баррель, что соответствовало росту на 3,61%. Одновременно июньские фьючерсы на американскую нефть марки WTI прибавили 3%, достигнув отметки 97,23 доллара за баррель.

    Ранее мировые котировки нефти увеличились более чем на 2% после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    28 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки контрактов на североморскую марку впервые с начала апреля достигли рекордных значений в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

    Утренние торги на лондонской площадке продемонстрировали уверенный рост энергетических контрактов, передает ТАСС.

    В начале сессии стоимость фьючерса на марку Brent с поставкой в июле 2026 года поднялась на 2%, составив 110,4 доллара за баррель.

    Спустя несколько минут положительная динамика ускорилась. Цена актива прибавила 2,81% и достигла уровня 111,27 доллара за баррель. Подобные показатели зафиксированы впервые с седьмого апреля 2026 года.

    Одновременно подорожали американские энергоносители. Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 2,48%. В результате цена контракта составила 98,76 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 109 долларов за баррель.

    Мировые котировки увеличились после отмены второго раунда переговоров США и Ирана. Несколькими днями ранее цена июньских контрактов на лондонской бирже ICE достигла 107 долларов.

    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    29 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    В Совфеде спрогнозировал выгоду России при выходе ОАЭ из ОПЕК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, у Москвы хорошие отношения со странами – крупными нефтедобытчиками, и она может стать координатором в текущей непростой ситуации, сказал первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

    Шендерюк-Жидков заявил, что Россия может извлечь выгоду из выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Москвы сохраняются хорошие отношения с крупнейшими нефтедобывающими странами, и Россия способна выступить координатором на фоне сложившейся ситуации.

    Сенатор отметил, что Россия поддерживает партнерство с Абу-Даби, который недавно стал участником БРИКС, а значит, может обсуждать нефтяные вопросы как в двустороннем формате, так и на площадке БРИКС. Кроме того, Москва продолжает плотное взаимодействие с Эр-Риядом и другими крупными экспортерами нефти.

    Шендерюк-Жидков подчеркнул, что уход ОАЭ из ОПЕК означает потерю существенных объемов добычи нефти, которые больше не регулируются общими обязательствами. По его словам, основной страной, которая пострадает от этого шага, станет Саудовская Аравия, поскольку ей будет сложнее стабилизировать нефтяные цены.

    Политик считает, что на фоне блокировки Ормузского пролива уход ОАЭ из картеля не окажет влияния на стоимость сырья. Однако он отметил, что в перспективе возможная «война предложений» может привести к более быстрому снижению цен, чем если бы страны оставались в рамках ОПЕК+.

    Как отмечает французское издание Echos, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией остаются напряженными из-за разногласий по добыче нефти и конкуренции за влияние в регионе. Немецкая газета Handelsblatt добавляет, что выход ОАЭ из организации станет ударом и для Эр-Рияда, поскольку тому будет сложнее регулировать цены на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года в интересах долгосрочного развития энергетического сектора страны.

    Представитель МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила о суверенном стратегическом выборе выхода из объединения ради повышения гибкости использования энергетических мощностей.

    Экономист Игорь Юшков предположил наличие в решении Абу-Даби выйти из ОПЕК элемента сделки с США, нацеленной на снижение цен на топливо перед парламентскими выборами.

    28 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Казахстан перераспределил поставки нефти через Россию вместо «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Казахстан в мае изменит схему экспорта нефти, направив 260 тыс. тонн через порты России из-за невозможности прокачки по трубопроводу «Дружба», сообщили в Минэнерго Казахстана.

    Казахстан перераспределяет экспортные объемы нефти из-за корректировки графика транзита по трубопроводу «Дружба» в Германию в мае 2026 года. Всего 260 тыс. тонн нефти будут перенаправлены по альтернативным маршрутам через Россию: 100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн – через систему Каспийского трубопроводного консорциума, передает ТАСС.

    В сообщении казахстанского Минэнерго отмечается, что корректировка не повлияет на годовой план добычи в стране, а альтернативные маршруты позволяют полностью обеспечить стабильность экспорта и поставок сырья на мировые рынки.

    Ранее глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал, что в 2026 году Казахстан планирует добыть 96-98 млн тонн нефти и газоконденсата, что ниже ранее заложенного в экономическом плане показателя 100,5 млн тонн. По словам министра, снижение связано с атаками украинских дронов на инфраструктуру КТК в прошлом году и инцидентом на месторождении Тенгиз, где добычу приостанавливали из-за возгорания на электростанции. Аккенженов подчеркнул, что о точных прогнозах на 2026 год говорить пока рано.

    Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

    Позже министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил невозможность майского транзита сырья по этому маршруту.

    Вице-премьер России Александр Новак объявил о перенаправлении данных объемов на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    27 апреля 2026, 01:39 • Новости дня
    Цена Brent поднялась выше 101 доллара после отмены встречи США и Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые котировки нефти увеличились более чем на два процента после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    Мировые цены на нефть демонстрируют заметный рост после открытия торгов, сообщает РИА «Новости».

    Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent увеличилась более чем на 2% и достигла 101,41 доллара за баррель.

    В то же время июньские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 2,15% – до 96,43 доллара за баррель.

    Рост котировок связан с отменой второго раунда переговоров между США и Ираном, которые должны были пройти в Пакистане.

    Инвесторы опасаются, что срыв переговоров может повлиять на перспективы увеличения предложения нефти на мировом рынке.

    Эксперты отмечают, что неопределённость в вопросе поставок из Ирана поддерживает цены на высоком уровне.

    Котировки Brent вновь превысили психологически важную отметку 100 долларов за баррель, что отражает обеспокоенность участников рынка дальнейшим развитием событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 апреля котировки фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE выросли и превысили отметку в 107 долларов за баррель.

    Участники саммита на Кипре назвали план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом недостаточным на фоне скачка цен на газ на 34%.

    Министрам финансов стран Евросоюза поручили подготовить новые краткосрочные меры для контроля над ситуацией, вызванной энергокризисом.

    28 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков заявил об остановке утечки нефти в Туапсе
    Tекст: Антон Антонов

    Утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

    «Сейчас излияние [нефти] не происходит. Это все остановлено», – приводит слова Куренкова ТАСС.

    Основная задача спасателей заключается в недопущении попадания нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море, отметил министр.

    По его словам, специалисты затампонировали все возможные места истечения нефти, дополнительные работы продолжатся ночью. По словам Куренкова, сил и средств для предотвращения загрязнения водоемов достаточно, передает РИА «Новости».

    «Оценены возможности всей той работы, которая будет проведена непосредственно на нефтебазе, чтобы не попали нефтепродукты в реку Туапсе», – сказал Куренков на видео, которое распространил РЕН ТВ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Куренков лично прибыл на место тушения огня для оценки ситуации. Он сообщил, что ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, но требует пристального внимания. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    27 апреля 2026, 07:03 • Новости дня
    Nikkei 225 побил исторический максимум на Токийской бирже

    Tекст: Денис Тельманов

    На торгах в понедельник индекс Nikkei 225 достиг нового исторического максимума, поднявшись выше отметки 60755 пунктов, с приростом в 1,74%.

    Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже установил новый исторический максимум, достигнув отметки 60755 пунктов, сообщает РИА «Новости». Предыдущий рекорд в 60013,98 пунктов, поставленный 23 апреля, продержался всего один рабочий день.

    Рост индекса на 1,74% эксперты связывают с позитивными новостями о возможном урегулировании на Ближнем Востоке.

    По информации СМИ, Иран передал США новое предложение, касающееся открытия Ормузского пролива и окончания военного конфликта, при этом вопросы по ядерной сделке отложены на более поздний срок.

    Предложение Тегерана подразумевает либо продление режима прекращения огня, либо достижение окончательного урегулирования кризиса. Эти ожидания способствовали заметному подъему настроения на японском рынке акций.


    28 апреля 2026, 15:08 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 112 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года превысила 112 долларов за баррель впервые с 30 марта 2026 года.

    Согласно данным лондонской биржи ICE, на 14.39 по московскому времени цена Brent увеличилась на 3,56% и составила 112 долларов 8 центов за баррель, передает ТАСС.

    К 14.49 по московскому времени динамика ускорилась – Brent торговалась уже по 112 долларов 70 центов за баррель, рост составил 4,13%. В это же время стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года поднялась на 5,69%, достигнув 101 доллара 85 центов за баррель.

    Утром во вторник цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель.

    29 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    В Кремле исключили выход России из соглашения ОПЕК+
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская Федерация не рассматривает возможность прекращения участия в формате ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

     Отвечая на соответствующий вопрос журналистов об изменении статуса страны в картеле, Песков сказал: «Нет», передает РИА «Новости».

    Накануне стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+. Данные изменения официально вступят в силу 1 мая.


    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    «Северсталь» заявила о регистрации всех активов Мордашова в России
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    Росстат назвал отрасль с самыми высокими средними зарплатами
    Трое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Иранский кризис залез в американские кошельки

Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа?

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

