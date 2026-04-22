    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса
    Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня

    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию

    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    21 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова продолжить прокачку топлива в Венгрию и Словакию при условии прекращения политического шантажа и разблокировки транзитных магистралей соседним государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для передачи нефти европейским потребителям, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос упирается исключительно в действия украинской стороны.

    «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены», – заявил представитель Кремля.

    Государственный деятель добавил, что перспективы дальнейших поставок полностью зависят от Киева. Транзит энергоносителей возобновится сразу после открытия трубы и полного отказа от подобной недружественной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить контрмеры против Украины до возобновления поставок нефти.

    Позже источники агентства Bloomberg анонсировали запуск прокачки сырья по трубопроводу 21 апреля.

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил вероятное возобновление транспортировки энергоносителей во вторник.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    21 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку цикла стихотворений писателя Григория Остера «Вредные советы» на предмет наличия сомнительных с педагогической точки зрения установок.

    Поручение было дано на заседании Координационного совета СК России, где обсуждались вопросы помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, передает ТАСС. Отдельное внимание участники уделили содержанию детской литературы.

    Пресс-служба СК отметила, что произведения Остера были приведены как негативный пример. По мнению участников заседания, его книги могут содержать установки, вызывающие вопросы с точки зрения педагогики. На этом основании было решено организовать проверку содержания книг автора.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности помощи авторам детской и юношеской литературы.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    21 апреля 2026, 23:56 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 101 доллара за баррель

    Tекст: Вера Басилая

    На лондонской бирже ICE зафиксировали рост котировок нефти Brent до 101 доллара за баррель, что является максимумом с 13 апреля 2026 года.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 13 апреля 2026 года превысила 101 доллар за баррель, передает ТАСС.

    Согласно данным торгов на 22:42 по московскому времени, нефть Brent подорожала на 2,05% и достигла стоимости 100 долларов 50 центов за баррель.

    К 22:52 по московскому времени Brent ускорила рост и торговалась уже на уровне 101 доллар 2 копейки за баррель, что на 2,58% выше предыдущих показателей.

    Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года выросли на 2,83% до отметки 92 доллара 21 копейку за баррель.

    В конце марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 108 долларов за баррель.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    21 апреля 2026, 21:10 • Новости дня
    В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах
    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение обязательного дублирования банковских СМС-сообщений через национальный мессенджер Max обсуждается в Госдуме, подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков.

    Он пояснил, что речь идет о возможности дублирования информирования клиентов, если с банком заключен соответствующий договор на СМС-оповещения, передает «Интерфакс».

    По словам Чебескова, сейчас в комитете Госдумы по финансовому рынку ведутся дискуссии по поводу того, как правильно организовать новую систему оповещений и сделать ее максимально удобной для граждан. Он подчеркнул, что рассматривается именно дополнительная опция, а не обязательное требование.

    Законопроект «Антифрод 2.0» предусматривает, что подтверждение финансовых операций, проводимых дистанционно, должно происходить одновременно через СМС и через сообщения в Max.

    Банки выступили против такой инициативы, назвав ее избыточной с точки зрения расходов и юридических оснований. Национальный совет финансового рынка уже направил соответствующее обращение в Банк России и правительство с просьбой отказаться от обязательного двойного подтверждения.

    Ранее в нацмессенджере Max заявили о надежной защите данных пользователей.

    21 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    СК завел дело на мужчину за бросок ножа в живот ребенку

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину из Подмосковья подозревают в истязании ребенка после появления видео, на котором он бросает нож в живот несовершеннолетнему, что вызвало проверки ведомств.

    Уголовное дело по факту истязания и неисполнения родительских обязанностей было возбуждено в отношении жителя деревни Жаворонки Одинцовского городского округа, сообщает РИА «Новости».

    По данным следствия, мужчина якобы использовал опасные предметы для физической подготовки детей, в том числе бросал нож в живот несовершеннолетнему с высоты.

    Официальный канал подмосковного главка Следственного комитета в платформе Мах сообщил, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ.

    Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность размещенной в социальных сетях информации.

    Ранее прокуратура и МВД Московской области начали проверки после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина бросает нож в живот ребенку.

    При этом отмечается, что официальных заявлений в полицию по данному факту не поступало.

    В Московской области житель Красногорска признан виновным в избиении до смерти своей престарелой матери.

    Следственный комитет в Архангельской области начал расследование по фактам жестокого обращения с малолетними в детском саду после появления соответствующего видео в социальных сетях.

    21 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков прокомментировал слухи об остановке транзита нефти из Казахстана в ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское руководство пока не располагает данными о возможном прекращении поставок сырья из Казахстана на немецкую территорию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации прессы о вероятной блокировке прокачки казахстанского энергоносителя, передает ТАСС.

    Ранее появились слухи о том, что Москва якобы может перекрыть трубопровод в немецком направлении.

    «Этого я не знаю, это нужно в наши соответствующие компании обращаться, мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я пока не готов вам что-то ответить», – подчеркнул пресс-секретарь президента в ходе регулярного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию. Итальянская компания Eni начала поставки казахстанского сырья по трубопроводу «Дружба». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля подтвержденных данных о приостановке прокачки.

    21 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин призвал создавать условия для возвращения жителей приграничья домой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в приграничных регионах России, в том числе в Курской области, остается непростой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов. Поэтому, по его словам, важно создать условия, чтобы жители приграничья оставались на своей земле и возвращались домой.

    Президент подчеркнул, что необходимо проводить мероприятия, которые способствуют тому, чтобы жители не покидали свои родные места или возвращались на свою землю, передает ТАСС.

    «В силу того, что ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области, конечно, востребованы такие мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались (на нее)», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей.

    21 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Max переименовали в «Макс» в магазинах приложений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный мессенджер Max сменил название в магазинах приложений и теперь называется «Макс».

    Новое название появилось в AppStore, Google Play и RuStore, передает ТАСС.

    Ранее генеральный директор Мax Фарит Хуснояров заявил, что компания официально использует оба варианта написания – «Макс» и Мax, считая их равнозначными.

    Мессенджер Max стал лидером по активности пользователей в России. В мессенджере Max зарегистрировались 7 млн пользователей из-за рубежа.

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль

    Демонстративное уничтожение солдатами ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в оккупированном Ливане вызвало панику в правительстве Израиля. Под угрозой пропагандистская модель, оправдывающая войну, и что еще хуже – дальнейшая поддержка Соединенных Штатов, от опеки которых зависит само существование еврейского государства. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

