Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Посол Гармонин: Стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской
Обновленная стратегия национальной безопасности Швейцарии носит характер, направленный против России, заявил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.
Текст содержит целую главу о мнимой угрозе европейской стабильности, где описывается риск конфликта России со странами НАТО, указал дипломат, передает РИА «Новости».
«Упомянутая стратегия национальной безопасности носит ярко выраженный антироссийский характер», – пояснил он.
Гармонин добавил, что под предлогом защиты от Москвы Берн планирует наращивать собственные вооружения. Он добавил, что Россия подается в концепции как источник разноплановых гибридных угроз. При этом дипломат в очередной раз подчеркнул абсолютное отсутствие реальной опасности для Европы со стороны Москвы.
Посол сыронизировал, что швейцарские коллеги упорно игнорируют публичные и личные заверения в безопасности конфедерации. Несмотря на все усилия российских представителей донести объективную информацию, европейские партнеры продолжают выстраивать политику на основе вымышленных сценариев вооруженного нападения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об окончательной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства. Ранее Гармонин указывал на навязывание швейцарцам дорогостоящих вооружений под предлогом мнимой российской угрозы.