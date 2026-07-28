В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.8 комментариев
ВС России сообщили об утрате связи ВСУ в Константиновке
Боевики ВСУ, которые еще остались в Константиновке полностью отрезаны от связи с командованием и не могут координировать свои действия, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.
Оставшиеся в Константиновке подразделения Вооруженных сил Украины полностью лишились связи с командованием, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск, известный под позывным Устье.
По словам российского военного, украинские солдаты не могут понять местонахождение своих сослуживцев. Российские штурмовые группы регулярно зачищают подвалы и берут противника в плен.
«Они без связи. У них нет связи со своим командованием. Их побросали. Они даже не знают, где у них люди находятся, я так понимаю», – рассказал Устье. Пленные украинские военные также подтверждают, что руководство их просто бросило на позициях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие установили круглосуточный контроль над всеми транспортными артериями Константиновки.
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