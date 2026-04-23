    Череда смертей американских ученых вернула США к спекуляциям по поводу НЛО
    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии
    Россия довела НАТО до грани нервного срыва
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    23 апреля 2026, 05:09 • Новости дня

    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приостановка поставок топлива из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» вызвана исключительно техническими нюансами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Решение о временном прекращении транспортировки казахстанской нефти в ФРГ связано с техническими аспектами, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ситуация не ущемляет права партнеров, подчеркнул он.

    «Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters узнало о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Представитель германского регулятора Фите Вульфф подтвердил грядущую остановку транзита сырья по трубопроводу «Дружба». Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов топлива на другие логистические маршруты.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Негативная реакция властей Германии на обнародование адресов производителей беспилотников для нужд украинской армии продемонстрировала их нечистую совесть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Реакция официального Берлина на публикацию Россией адресов предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, показала, что «на воре и шапка горит», передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр добавил, что сделанные из этой ситуации выводы уже широко обсуждались экспертами и отражают планы руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список европейских производителей беспилотников для Украины.

    После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева для беседы.

    Дипломат отметил отсутствие официальных опровержений военного характера данного производства.

    22 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»

    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На данный момент Казахстан является единственным поставщиком нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее Астана отправляет в Германию относительно небольшие объемы энергоресурсов, что делает их остановку некритичной для ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

    «Сообщения об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе» выглядят довольно странно и вызывают множество вопросов. От кого исходит эта инициатива? Что послужило поводом к такому возможному решению?» – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в последнее время Украина неоднократно атаковала порт Усть-Луга, а также объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через которые в том числе и Астана экспортирует свои энергоресурсы. «В такой ситуации, казалось бы, Казахстан должен заказать у России большую прокачку по «Дружбе» в Германию», – рассуждает собеседник.

    В то же время Киев перекрыл южную ветку нефтепровода. Это приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке (инфраструктура разделяется на две артерии в Белорусии). «Экономическая логика следующая: чем меньше по трубе вы качаете, тем дороже прокачивать каждую тонну нефти», – пояснил эксперт.

    «Получается, что когда Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию, то системой пользовался де-факто только Казахстан. Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», – детализировал Юшков.

    «Если предположить, что дела обстоят именно таким образом, стоит дождаться также заявлений из Берлина. Насколько Германии важно сохранить эти объемы и готова ли страна, например, платить больше Казахстану? Вместе с тем, если бы ФРГ готова была бы по любой цене покупать казахскую нефть, то стороны бы договорились об увеличении поставок», – отметил он.

    Собеседник допустил, что Германия – в отсутствие выгодных для Берлина поставок по «Дружбе» – будет больше закупать энергоресурсов танкерами. «Казахстан же, по всей видимости, перенаправит нефть на экспорт через, например, Усть-Лугу. То есть для России транзитные объемы не снизятся», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль».

    «Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – сказал министр.

    Аккенженов сообщил, что Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, отметил чиновник. По его словам, Астана имеет возможность перераспределить весь объем углеводородов по другим маршрутам – система Каспийского трубопроводного консорциума, Усть-Луга, Китай.

    Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения. Он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться в соответствующие российские компании.

    Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK.

    Напомним, Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по «Дружбе» из-за блокировки со стороны Украины. Россия технологически готова к возобновлению транзита, отмечал Песков. «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», – подчеркивал он.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в этой связи обращался к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит и отказаться от политики давления на европейские страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей.

    20 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».

    Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Европейские авиакомпании начали отказываться от ряда маршрутов на фоне блокировки Ормузского пролива.

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за ожиданий скачка цен на бензин.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    20 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии и странах, которые поддерживали нацистов в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, нацизм реанимируется не только в Германии, но и в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Лавров отдельно отметил Украину, подчеркнув, что она на протяжении десятилетий превращалась в инструмент для ведения войны против России.

    Глава МИД добавил, что Британия, по его мнению, всегда была родиной философии расового превосходства, и упомянул ее в числе стран, где фиксируются попытки возрождения нацизма.

    При этом Лавров выразил сожаление по поводу таких тенденций, отметив, что подобная политика угрожает международной стабильности и безопасности.

    Ранее Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    Также Лавров отметил, что такие проявления особенно заметны в Германии и Финляндии.

    Глава МИД России Лавров также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    20 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Мерца сравнили с застрявшим на Балтике китом
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Судьба севшего на мель 12-метрового горбатого кита стала для жителей Германии аллегорией политического тупика и стремительной потери доверия к канцлеру Фридриху Мерцу.

    Канцлер Фридрих Мерц принимает в Ганновере президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако внимание немцев приковано к Балтийскому морю, передает Bloomberg.

    Там пытаются спасти 12-метрового горбатого кита, который с марта раз за разом застревает на песчаной отмели. Издание отмечает: «Канцлер, оказавшийся в трудном положении, похоже, никак не может получить передышку».

    Спустя неполный год правления Мерца около 80% немцев недовольны его работой. Обещания оживить экономику не выполнены, а меры по борьбе с ростом цен на нефть сочли нерабочими. Идея добровольной выплаты сотрудникам по тысяче евро провалилась, так как от участия отказалось даже федеральное правительство.

    Правящая коалиция погрязла во внутренних конфликтах, уступая лидерство в опросах правой партии «Альтернатива для Германии». Избиратели видят, что Берлин почти не влияет на войну с Ираном. При этом Мерц не способен контролировать глобальный политический хаос, вызванный действиями президента США Дональда Трампа.

    Как заключает агентство, на Балтике продолжается операция по спасению кита, но шансы вернуть его в Северное море невелики. Подобно этому животному, Мерц стремительно теряет время на спасение своей должности. Уже в сентябре на выборах в восточных землях «Альтернатива для Германии» может впервые прийти к региональной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц по результатам январского опроса оказался на предпоследнем, 19-м месте в списке 20 самых популярных политиков страны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине заявил о непричастности НАТО и Германии к конфликту вокруг Ирана. По данным опросов только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства во главе с Фридрихом Мерцем.

    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    21 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Посол отметил отсутствие опровержений производства оружия для Киева в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    На данный момент никто в Германии не опроверг информации о том, что на объектах, указанных в недавнем списке Минобороны России, производится оружие для Украины, направленное против России, сообщил посол в Берлине Сергей Нечаев.

    По его словам, немецкие коллеги выражают обеспокоенность тем, что публикация такого списка может восприниматься как скрытая угроза для указанных предприятий, передает ТАСС.

    Нечаев подчеркнул, что никто официально не отрицает военный характер производства и его связь с Украиной на фоне визита Владимира Зеленского в Германию и заключения соглашения о стратегическом партнерстве, включая военно-техническое сотрудничество.

    «Но ведь это производство военное и нацелено против России, против ее граждан. Поэтому кто должен возмущаться? По крайней мере, вряд ли мы должны испытывать на этот счет удовлетворение», – заявил дипломат.

    Он добавил, что у России есть определенный скептицизм по поводу роста числа подобных предприятий, выпускающих продукцию, предназначенную для использования против России. По словам Нечаева, в Берлине прекрасно осведомлены о ситуации, и он выразил надежду, что это понимание сохранится.

    Напомним, Минобороны России обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине и опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Киева, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    20 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    В МИД Германии приняли к сведению задержание гражданки ФРГ в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии подтвердили, что приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России, заявил представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер на брифинге.

    Хинтерзеер отметил: «Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», передает ТАСС.

    Ранее в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии с самодельной бомбой в рюкзаке, которую планировали дистанционно подорвать возле силового ведомства.

    21 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков прокомментировал слухи об остановке транзита нефти из Казахстана в ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское руководство пока не располагает данными о возможном прекращении поставок сырья из Казахстана на немецкую территорию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации прессы о вероятной блокировке прокачки казахстанского энергоносителя, передает ТАСС.

    Ранее появились слухи о том, что Москва якобы может перекрыть трубопровод в немецком направлении.

    «Этого я не знаю, это нужно в наши соответствующие компании обращаться, мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я пока не готов вам что-то ответить», – подчеркнул пресс-секретарь президента в ходе регулярного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию. Итальянская компания Eni начала поставки казахстанского сырья по трубопроводу «Дружба». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля подтвержденных данных о приостановке прокачки.

    20 апреля 2026, 09:23 • Новости дня
    Застрявший на мелководье Балтики горбатый кит стал плавать самостоятельно

    Tекст: Мария Иванова

    Горбатый кит, находившийся на мели у балтийского побережья Германии более двух недель, самостоятельно снялся с мелководья благодаря поднявшемуся уровню воды.

    Животное, которое практически неподвижно лежало на мелководье с 31 марта, в понедельник утром смогло сойти с мели и начать плавать самостоятельно, передает DPA. Кит несколько раз менял направление движения в прибрежной зоне.

    Волонтеры, готовившие спасательную операцию с 16 апреля, держат наготове лодки. Они планируют сопровождать животное и направлять его в Северное море, если оно выйдет в открытые воды, отмечает ТАСС.

    Накануне спасатели отмечали улучшение состояния животного. «Кит отлично реагировал на людей и демонстрировал много жизненной энергии», – сообщили волонтеры. В воскресенье вечером в бухте начал подниматься уровень воды, что и помогло киту освободиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спасатели перенесли операцию по освобождению животного.

    Власти Германии планировали использовать останки обреченного млекопитающего для создания автомобильного горючего.

    Ранее состояние застрявшего на мелководье горбатого кита заметно ухудшилось.

    Главное
    Песков назвал условия возможной встречи Путина и Зеленского
    НАТО проведет саммит в резиденции Эрдогана
    Белоруссия подтвердила начало транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию
    В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины
    Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться к службе после лечения
    Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс
    Дуров рассказал о получении повестки на старый адрес в России

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
