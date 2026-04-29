Минтруд предложил ужесточить правила распределения квот для мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минтруд России предложил ужесточить правила привлечения иностранных работников из визовых стран, сообщает пресс--служба ведомства. В министерстве пояснили, что срок, по истечении которого регионы смогут перераспределять квоты на иностранную рабочую силу, сократят с шести до трех месяцев, если работодатель не оформил необходимые разрешения на сотрудника.

Сейчас по закону регионы вправе уменьшить квоту работодателя, если тот не обратился за разрешительными документами в течение полугода после получения квоты. При этом квоты предоставляются только после подтверждения предприятиями невозможности закрыть вакансии силами местных специалистов.

Как отметил заместитель министра труда Дмитрий Платыгин, «сокращение срока будет работать на то, чтобы привлечение иностранных работников использовать исключительно в ситуации, когда внутренних резервов для удовлетворения потребности нет». Он пояснил, что это позволит быстрее перераспределять невостребованные квоты между работодателями, которым действительно нужны сотрудники, а регионы смогут оперативнее реагировать на изменения на рынке труда.

Для 2026 года утвержденная квота составляет 278,9 тыс. разрешений, что составляет менее 0,4% от общего числа занятых в России. Часть квоты предназначена для продления разрешений уже работающим иностранцам, поэтому речь идет не только о новых сотрудниках.

Формирование квот происходит на основе заявок работодателей, которые затем проходят согласование на региональном и федеральном уровнях с участием представителей ведомств, включая МВД, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие. Проект приказа Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд ранее сообщал, что самые высокие оклады для иностранных работников в России зафиксированы на руководящих постах, ежемесячная оплата достигает 380 тыс. рублей. В 2025 году максимальная зарплата для высококвалифицированных мигрантов на должности председателя правления также составляла 380 тыс. рублей.