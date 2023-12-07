И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.2 комментария
Госдума приняла закон о налоговых льготах для «русских офшоров»
Госдума приняла закон о налоговых льготах для «русских офшоров»
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России, чтобы способствовать редомициляции (переводу) бизнеса в российскую юрисдикцию.
Закон предусматривает расширение возможностей международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР, по выбору формы (форм) инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, передает ТАСС.
Также в Налоговом кодексе закрепляется процедура предварительного согласования выбранной МХК формы (форм) осуществления инвестиций с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Вводится гибкий подход к оценке выполнения МХК требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода по налогу на прибыль организаций – это обусловлено затруднительностью выполнения указанных требований со дня регистрации международной компании.
Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает возможность создания двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский – для помощи попавшим под санкции бизнесменам. Позже было предложено создать офшорную зону для всех компаний.