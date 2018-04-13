На острове Русский предложили создать офшор для всех компаний

Офшорная зона на острове Русский может быть создана для всех компаний, а не только для тех, что оказались под давлением западных санкций, считает вице-премьер, уполномоченный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Трутнев сказал, что хорошо относится к идее создания офшорной зоны на острове Русский. «Только я бы убрал последнюю часть – «для компаний, попавших под санкции», – заметил он.

По словам Трутнева, офшорные территории существуют и в США, и в целом ряде других стран, считающих себя развитыми. «Это обидно и неправильно (что у России нет собственной офшорной зоны – прим. ВЗГЛЯД), поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию», – приводит его слова РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что у такой территории должны быть свои правила, «нужно посмотреть все риски, в том числе связанные с уходом от налогов». Он отметил, что не видит ничего страшного в создании таких территорий.

«Риски надо рассматривать, но экономика страны должны отвечать ситуации в мире. Ситуация в мире изменилась, значит, и правила в экономике должны меняться», – резюмировал вице-премьер.

10 апреля сообщалось, что кабмин рассматривает возможность создания двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский – для помощи попавшим под санкции бизнесменам.