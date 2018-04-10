Кабмин задумался о создании офшоров для помощи попавшим под санкции бизнесменам

Российское правительство рассматривает возможность создания двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский – для помощи попавшим под санкции бизнесменам.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, в настоящее время согласуется с профильными ведомствами. Принять его планируют в весеннюю сессию.

В правительстве Калининградской области «Ведомостям» подтвердили, что такая идея обсуждается. По словам одного из чиновников, она появилась уже давно, но о ней вспомнили с ужесточением американских санкций.

Как рассказывают источники, бизнесмены, желающие вернуть деньги в Россию, смогут сделать это быстро и без налогов: законопроект разрешает перенести иностранные структуры из других стран, в том числе офшоров, с сохранением правовой формы. Компании смогут в кратчайшие сроки целиком перевести капитал в Россию без выплаты налогов с иностранных доходов, подтвердил представитель Минэкономразвития. Для этого резиденты зон получат статус международной предпринимательской компании.

Такой статус даст возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать (например, об участниках и менеджменте), добавил представитель МЭР. Кроме того, законопроект вводит гибкие правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов, возможность деления долей участия на классы. При этом налоги с резидентов зон будут взимать только от доходов, полученных в России.

В законопроекте также обсуждаются изъятия из трудового права корпоративных, валютных, налоговых и других правил – например, отмена валютных ограничений и возможность рассчитываться в валюте. Кроме того, рассматривают возможность освобождения таких компаний от действия соглашений об избежании двойного налогообложения и правил контролируемых иностранных компаний. Получить особый статус смогут только резиденты специальных районов, но, возможно, после эксперимента часть предложений перенесут на всю страну.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар, и 78 рублей за евро.