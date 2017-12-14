Инвесторам в США приказано продать акции попавших под санкции российских фирм

Американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, попавших под новые санкции Вашингтона, заявил минфин США.

Речь идет об активах группы En+, группы «ГАЗ» и Объединенной компании «Русал», передает ТАСС.

До 5 июня инвесторам нужно аннулировать контракты, заключенные со всеми 12 компаниями, в отношении которых введены санкции. Кроме того, американцы должны «свернуть операции, контракты или какие-либо другие соглашения» с «юридическими лицами, 50%-я доля в которых прямо или опосредованно принадлежит этим 12 компаниям».

В число этих 12 компаний помимо En+, «ГАЗ» и «Русала» вошли агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance, «Евросибэнерго», «Газпром бурение», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Русские машины».