    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    2 сентября 2025, 08:27 • Новости дня

    Россия заявила о перспективах совместных арктических проектов с США и КНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность совместной реализации энергетических и углеводородных проектов с Китаем и США в Арктике обсуждается на уровне Российского фонда прямых инвестиций, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

    Россия рассматривает вариант участия в совместных проектах с Китаем и США в Арктике и энергетической сфере, заявил Дмитриев, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не стоит разделять проекты по странам, а сфокусироваться на совместных инвестициях, в том числе китайских и американских инвесторов, в углеводородные проекты в Арктике.

    Дмитриев также выделил важность российско-китайского инвестиционного сотрудничества, назвав его ключевым для экономических отношений в рамках ШОС. По его словам, проекты с КНР затрагивают инфраструктуру, технологии, промышленность и агросектор, и их число будет только увеличиваться. Он уточнил, что РФПИ и китайские партнеры уже вложили более 800 млрд рублей в Россию через более 50 инвестиционных проектов.

    Глава ВТБ Андрей Костин поддержал необходимость перехода российско-китайских торговых отношений в новое качество, подчеркнув значение совместных инвестиций и технологической кооперации для дальнейшего роста.

    В марте Россия сообщала о готовности к взаимодействию с США для обеспечения безопасности и устойчивого развития в Арктике.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские ледоколы могут удовлетворить потребности Соединенных Штатов в Арктическом регионе.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    1 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.

    Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.

     «В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.

    Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».

    Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    31 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Путин прибыл в Китай
    Путин прибыл в Китай
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента России Владимира Путина приземлился в городе Тяньцзинь в Китае, сообщают информационные агентства.

    Самолет приземлился в аэропорту Биньхай, передает ТАСС.

    Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передает РИА «Новости».

    Во встрече участвовали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, посол России Игорь Моргулов и российские старшие дипломатические сотрудники. Президент на «Аурусе» направился в предоставленную ему резиденцию.

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России посетит два города – Тяньцзинь и Пекин, передает НТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    30 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Telegraph: Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    Telegraph: Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, сообщает The Daily Telegraph.

    Газета The Daily Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    Основной целью такой инициативы называют обеспечение «гарантий безопасности», а также строительство фортификационных сооружений и военных баз на территории Украины.

    По данным издания, предполагается, что сотрудники ЧВК займутся не только строительством объектов, но и защитой интересов американского бизнеса на Украине. В Европе считают, что присутствие представителей американских ЧВК станет сдерживающим фактором для России.

    The Daily Telegraph отмечает, что отправка частных военных компаний вместо регулярных войск США позволит снизить опасения сторонников Дональда Трампа, выступающих против прямого участия Вашингтона в зарубежных военных конфликтах.

    СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами.

    Лидеры Евросоюза продвигают идею военной интервенции на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    1 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    @ narendramodi

    На фоне тарифной политики США в отношении Нью-Дели Нарендра Моди демонстрирует исключительно высокий уровень доверительных отношений с Владимиром Путиным и тем самым дает ответ Дональду Трампу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в китайском Тяньцзине состоялась встреча индийского премьера и президента России. Лидеры совместно прибыли на переговоры на российском автомобиле Aurus и около часа общались тет-а-тет.

    «Фотографии и видеокадры, на которых премьер Индии Нарендра Моди направляется к залу заседаний саммита ШОС, взявшись за руки с Владимиром Путиным, тепло приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus, – это "привет" Дональду Трампу и ответ на американские тарифы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что ранее США повысили пошлины для Дели «в качестве наказания за покупку российских энергоносителей». «На этом фоне Моди подчеркивает очень высокий и доверительный уровень отношений с Путиным», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на заявление Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года на 23-й ежегодный российско-индийский саммит». «Полагаю, это очередная демонстрация того, что попытки изолировать Россию различными методами возымели прямо противоположный эффект», – заключил Минченко.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Нарендрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», – сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами – участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    31 августа 2025, 11:09 • Новости дня
    WSJ выяснила, кто получает отчеты Уиткоффа о его визитах в Кремль

    WSJ: Уиткофф напрямую докладывает Трампу об итогах встреч с Путиным

    WSJ выяснила, кто получает отчеты Уиткоффа о его визитах в Кремль
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф после переговоров с Владимиром Путиным немедленно связывался с президентом США, чтобы лично рассказать о деталях встреч, пишет The Wall Street Journal.

    После каждой встречи с президентом России Владимиром Путиным специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сразу связывался с главой Белого дома, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Издание отмечает, что Уиткофф часто звонил Трампу сразу после переговоров не только с Путиным, но и с другими зарубежными лидерами. Содержание этих разговоров редко становится известно даже правительственным структурам.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, от Уиткоффа «не ждут ничего большего», кроме регулярных брифингов для Дональда Трампа и его команды по нацбезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой итоги переговоров с Уиткоффом. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили детали встречи президента России с Уиткоффом.

    1 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание Банка ШОС, уход от блокового мышления, развитие трансгосударственных инфраструктурных проектов – важнейшие итоги саммита организации в китайском Тяньцзине. Эти инициативы – не вызов США и НАТО, но предложение конструктивной альтернативы их подходам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Участники саммита ШОС подчеркнули приверженность принципу суверенитета государств, а также подтвердили важность неделимости архитектуры безопасности. Это краеугольный камень для дальнейшего развития Евразии и мира в целом – учитывая, что регион становится центром глобальной геополитической повестки», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «В формирующейся евразийской архитектуре безопасности фундаментом является соблюдение интересов каждого государства, а также отказ от натоцентричности и блоковых доктрин. Важно, что единство мнений Москвы, Пекина, Дели и других акторов на саммите в Тяньцзине было документально зафиксировано. Это ни в коем случае не вызов Вашингтону и Брюсселю со стороны ШОС, но предложение конструктивной альтернативы их подходам», – подчеркнул он.

    «Следующим основополагающим решением является создание Банка развития ШОС, открывающее дополнительные возможности для получения кредитов в рамках организации, упрощения расчетов и проведения платежей. Проект можно считать следующей итерацией финансовых отношений между членами организации, а также с другими странами, учитывая разнообразие торговых и экономических связей России, Китая, Индии и Центральной Азии», – указала аналитик.

    «Учреждение Банка развития ШОС нельзя рассматривать в отрыве от формирования устойчивой платежной системы и вектора на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Думаю, также, что развитие этих проектов будет сопряжено с аналогичными процессами, запущенными в рамках БРИКС. Помимо всего прочего, это означает и дальнейшее ослабление доллара на международном уровне как часть движения к многополярности в мире», – допустил спикер.

    «Проекты ШОС постулируют отказ членов организации от использования финансов в качестве политического давления на страны. Создание масштабных транспортных коридоров и соответствующей трансгосударственной инфраструктуры подчеркивает интеграционные взаимовыгодные подходы организации, а не стремление к догмату отдельных групп или блоков», – детализировал собеседник.

    Дипломат обратил внимание на активность премьера Индии Нарендры Моди, который тепло общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также ездил в «Аурусе» с российским лидером. «Это говорит о росте авторитета России параллельно с укреплением ШОС, и подтверждает правильность позиции Москвы по главным мировым вопросам, касающимся не только экономики и геополитики, но также, например, проведения СВО», – заметил спикер.

    «Россия под руководством Путина доказывает свою правоту не только силовыми способами, как любят делать некоторые западные акторы, но и политико-экономическими инструментами. Кроме того, такое уважение мировых лидеров к российскому президенту можно трактовать и как признание нашей армии в качестве одной из сильнейших в мире», – резюмировал Долгов.

    В понедельник лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета в китайском Тяньцзине утвердили декларацию, в которой подчеркиваются глубинные исторические перемены в мире и утверждается стремление стран к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, сообщает Кремль.

    «Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применения являются основой устойчивого развития международных отношений», – указывается в документе.

    В тексте акцентируется, что члены организации отказываются от блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. «Ядром ШОС является Центральная Азия», – говорится в декларации. Также участники приняли стратегию развития до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества стран.

    Также на саммите было подписано соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре. «Государства-члены отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности», – говорится в тексте.

    Кроме того, подписанты осудили теракты в Пахалгаме, на «Джаффер Экспресс», в Хуздаре, удары Израиля и США по Ирану, подтвердили приверженность миру на Ближнем Востоке и созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В документе подчеркнута необходимость контроля над вооружениями, недопустимости гонки в космосе, укрепления режимов по ядерному, химическому и биологическому оружию.

    В экономической сфере в декларации содержится поддержка инициативы «Один пояс – один путь» и сопряжение с ЕАЭС, подтверждена приверженность многосторонней торговой системе и реформе глобального экономического управления, осуждаются односторонние санкции.

    Кроме того, на саммите приняты заявления о сотрудничестве в цифровой экономике, «зеленой» промышленности и устойчивой энергетике, отмечено строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также участники поддержали инициативы по сельскому хозяйству и электронной платформе «Атлас продовольственной безопасности ШОС».

    Также участники высказались за углубление сотрудничества в образовании, цифровых навыках, науке и инновациях, одобрили поддержку Университета ШОС, развитие программ для стартапов и технопарков. Страны выступили за активизацию работы Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС, а также отметили предложения об использовании потенциала Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI.

    Накануне стартовал официальный визит Владимира Путина в Китай. Поездка продлится несколько дней и началась с саммита ШОС. Также запланированы десятки двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Индии. Отдельный пункт визита – это присутствие на военном параде в Пекине. Из Китая Путин прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит российского лидера в Китай закрепит новый баланс сил в мире.

    1 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин покинул Тяньцзинь, в котором проходил двухдневный саммит ШОС, и прибыл в столицу Китая – Пекин.

    Кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Через несколько часов отдыха у Владимира Путина состоится ряд встреч, согласно опубликованной Кремлем программе. В частности, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    На 3 сентября запланирован визит на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Так же в этот день у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    31 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС, пишет РИА «Новости». В рамках торжественного приема для глав делегаций лидеры России и Китая поприветствовали друг друга рукопожатием. На встрече Си Цзиньпина сопровождала его супруга Пэн Лиюань.

    Перед началом совместного фотографирования глав делегаций Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались «на ногах». О содержании разговора не сообщается.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    1 сентября 2025, 08:09 • Новости дня
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о скором анонсе новых совместных инициатив с Китаем и Индией, которые будут объявлены в ближайшие дни.

    Российский фонд прямых инвестиций в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, речь идет о нескольких совместных инициативах.

    Дмитриев подчеркнул: «В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией». Он также отметил, что у фонда имеется множество инвестиционных проектов практически со всеми участниками Шанхайской организации сотрудничества.

    Глава РФПИ уточнил, что особенно активно ведется сотрудничество с Китаем. В частности, он заявил, что планируется объявление новых совместных инвестиционных проектов, которые предусматривают как инвестиции китайских партнеров в Россию, так и выход российских компаний на рынок Китая.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    1 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Политолог Баширов: Путин, Си и Моди определяют новые тенденции в мировой политике
    Политолог Баширов: Путин, Си и Моди определяют новые тенденции в мировой политике
    @ narendramodi

    Саммит ШОС в Тяньцзине подтвердил формирование новой архитектуры международных отношений, основанной на многополярности и отказе от диктата отдельных государств. На фоне попыток Вашингтона найти новые методы давления на суверенные государства, лидеры России, Китая и Индии демонстрируют растущий уровень доверия и координации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал доверительное общение Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди.

    «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) изначально создавалась как региональная структура и в некотором смысле задала тренд на многополярность, ускоряя многие мировые процессы. В США это тоже понимают: модель глобалистов перестала работать, и теперь Дональд Трамп испытывает новые методы противодействия, в том числе экономические – как в случае с Индией, и силовые – как в случае с Ираном», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Однако действия Вашингтона привели к тому, что премьер Индии Нарендра Моди впервые за семь лет прибыл с визитом в Китай», – подчеркнул аналитик, напомнив, что США долгое время подогревали региональные конфликты, связанные с Тибетом и уйгурами. Теперь же индийский политик и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением об урегулировании спорных вопросов.

    «Дели и Пекин объявили своей целью доведение до логического завершения «доброй работы», которая нашла отражение в Тяньцзиньской декларации. Речь идет о таких положениях, как создание равноправного и представительного многополярного мироустройства, отсутствие диктата одного государства, формирование справедливой конкуренции», – акцентировал эксперт.

    Баширов указал и на теплый характер общения Моди и Владимира Путина. «Если поездка президентов России и США в одном автомобиле во время саммита в Анкоридже стала экспромтом со стороны Трампа, то общение российского лидера и индийского премьера в лимузине Aurus – это демонстрация взаимного доверия», – считает политолог, допустив, что в скором времени Путин может преподнести Моди автомобиль российского производства.

    Кроме того, саммит ШОС стал очередным опровержением нарратива западных политиков о якобы изоляции России на мировой арене. «Никогда Россия не была изолирована. Саммит БРИКС в Казани, парад Победы в Москве и другие мероприятия развеивают миф Запада», – подчеркнул аналитик. По его мнению, Трамп совершит серьезную ошибку, если не отправится в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

    «Игнорирование торжественных мероприятий со стороны главы Белого дома будет проявлением неуважения к памяти американцев, погибших в Юго-Восточной Азии», – отметил Баширов. Кроме того, американский лидер упускает возможность открыто обсудить вопрос таможенных пошлин. «Складывается впечатление, что американская сторона проявила слабость. В настоящее время ее позиция выглядит проигрышной», – рассуждает аналитик. «Между тем лидеры трех стран – России, Китая и Индии – определяют новые тенденции в мировой политике. Именно они открыли новый политический сезон, который формирует современный мировой порядок», – заключил эксперт.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Наредрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», — сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами-участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    1 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента России Владимира Путина направился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится рабочая программа главы государства.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлен выезд президентского кортежа из Тяньцзиня.

    Ранее Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    30 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил о разоблачении Белым домом «поджигателей войны» из ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев: Белый дом разоблачил поджигателей войны из ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что даже в США стали замечать затягивание урегулирования конфликта на Украине со стороны европейских лидеров.

    Европейские лидеры затягивают конфликт на Украине, и даже в США это стало очевидно, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию портала Axios, передает РИА «Новости».

    «ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы. Разоблачение поджигателей войны из ЕС», – написал Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Портал Axios сообщил. что источники в Белом доме отметили, что европейские лидеры мешают украинскому урегулированию.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы.

    30 августа 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Европы за гарантии безопасности Украине

    Трамп: Европа возьмет на себя основные гарантии безопасности для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство обязательств по обеспечению гарантий безопасности для Киева ляжет на европейские страны, а США готовы поддержать их усилия, заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller.

    Обеспечивать гарантии безопасности Киеву будут в первую очередь страны Европы, однако Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что самолет США будет периодически пролетать в воздухе, но главным образом за безопасность будут отвечать европейцы, но мы помогли бы им.

    Таким образом, Трамп видит ключевую роль Европы в вопросах безопасности Киева.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку в воздухе, но не собираются размещать своих военных на территории Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что США не рассматривают отправку войск на Украину.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила главную роль модели гарантий безопасности для Украины на принципах коллективной обороны НАТО.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет размещение военного контингента стран НАТО на Украине, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    30 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева

    Бельгия направила 100 млн евро на закупку оружия у США для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийские власти приняли решение о значительном финансировании закупок вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Бельгия выделила сто миллионов евро на закупку американского оружия для нужд вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, прибыв на неформальную встречу глав МИД Евросоюза в Копенгагене, сообщил о новом пакете поддержки.

    Прево заявил: «Правительство Бельгии выделило сто миллионов евро для программы закупок у США оружия для Украины».

    Министр также отметил, что эти средства направлены на поддержку Киева в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, которые позволяют наносить удары «глубже» по территории России.

    Европейский союз планирует значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке правительства Соединенных Штатов.

    Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов, предусматривающей выпуск 10 млн аппаратов ежегодно.

    Украинские дроны вызвали пожар в двух многоэтажках в Ростове-на-Дону
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    Патрушев заявил о враждебном отношении Японии к России и Китаю
    В работе авиаперевозчика «Ангара» выявлены массовые нарушения
    В Россию за 2025 год приехало свыше 16 тыс. украинцев
    Арестован владеющий перегрузочным терминалом в Туапсе уроженец Азербайджана
    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитят и помогут уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Германия спасла НАТО назло немцам

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил свой имидж нелепого политика и заявил, что спас НАТО от распада. В его словах есть доля правды, но гораздо больше самодовольства. А главное, что немцы Мерцу за это «спасение» вряд ли будут благодарны. Для них это не спасение, а наоборот – кабала. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

