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    8 июля 2025, 21:30 • В мире

    Ледоколы способны пробить лед в отношениях России и Америки

    Ледоколы способны пробить лед в отношениях России и Америки
    @ IMAGO/piemags/Reuters Connect

    Tекст: Станислав Лещенко

    Соединенные Штаты отчаянно ищут возможность радикального обновления своего ледокольного флота. Ради этого они даже заявили о готовности купить корабли ледового класса в Финляндии. Однако есть большие сомнения, что финны способны создать нужные Америке корабли. Потребности США могла бы удовлетворить не Финляндия, а Россия, причем к обоюдной выгоде, заявляют специалисты.

    Прежде всего стоит напомнить, что само финское ледоколостроение началось благодаря России. В составе Российской империи Суоми пользовалась широкими правами автономии. Именно финский Сенат в конце XIX века поднял вопрос о строительстве нескольких ледоколов, которые позволили бы увеличить время эксплуатации финских гаваней в холодный сезон.

    Большинство финских ледоколов, построенных во времена Российской империи, прожили очень долго – «Тармо» и сейчас можно видеть в Котке в качестве корабля-музея. Первый ледокол чисто финской постройки «Сису» был создан в 1938 году, а в 1954 году финны ввели в эксплуатацию «Войму» – дизель-электрическое судно, отличавшееся некоторыми весьма прогрессивными чертами в конструкции.

    Однако, опять же, финнам удалось поднять свое ледоколостроение благодаря советским заказам. Та же фирма «Вяртсиля» в Хельсинки, строившая «Войму», одновременно соорудила очень похожих по конструкции «Капитана Белоусова», «Капитана Воронина» и «Капитана Мелехова». Эти три «капитана» неплохо показали себя при обслуживании архангельского, ленинградского и рижского портов. В последующие годы «Вяртсиля» создала для СССР еще двадцать три ледокольных судна.

    Взаимовыгодное сотрудничество продолжилось и в постсоветские времена. В 2007-м «Вяртсиля» заключила лицензионное соглашение с Брянским машиностроительным заводом – насчет производства корабельных дизельных двигателей на его базе. Двумя годами позже «Вяртсиля» открыла сервисный центр по обслуживанию судов в Мурманске. Также финны производили электроэнергетические системы, рулевое управление и дизели для ледоколов, строившихся на российских верфях.

    Все закончилось весной 2022-го, когда «Вяртсиля» присоединилась к санкционной войне против России и ушла с российского рынка. Как и во многих других подобных случаях, «Вяртсиля» нанесла ущерб прежде всего самой себе – убыток компании от разрыва сотрудничества с россиянами составил 440 млн евро.

    А недавно финские судостроители увидели шанс поправить свои дела за счет США.

    Соединенные Штаты входят в число арктических держав – но их тяжелый ледокольный флот находится сейчас в состоянии полнейшей деградации. Страна располагает всего двумя арктическими ледоколами – Polar Star (WAGB-10) и Healy (WAGB-20), возраст которых составляет 49 и 26 лет.

    В настоящее время в США планируется создание трех больших ледоколов, которые первоначально предполагалось ввести в эксплуатацию в 2024-27 гг. Но в связи с внесением в проект многочисленных изменений и обнаружением проблем на судоверфях сроки поползли вправо.

    Между тем промедление, по оценке экспертов, несет ущерб возможностям США оперировать в арктической зоне. Промедление с началом строительства ледоколов несет огромный ущерб экономическим возможностям США – отсутствие ледокольного флота мешает американцам занять свою нишу грузоперевозок в Арктике.

    Тем более, что вышеупомянутый Healy летом прошлого года пострадал из-за пожара и длительное время находился в ремонте. В результате руководство Береговой охраны до сих пор «не уверено», сможет ли это судно исполнять свои функции в полном объеме. Так что США рискуют остаться с одним-единственным ледоколом, возраст которого вот-вот перешагнет за полувековой рубеж. Для сравнения – у России более сорока ледоколов, в том числе и совсем новых.

    И вот тут-то у американцев и появилась идея приобретения ледоколов у финнов. Президент США сообщил, что хочет обставить Россию по числу ледоколов. Но вот где их взять? Если верить Трампу, Соединенные Штаты обсуждают с Хельсинки возможность приобретения до пятнадцати ледоколов, один из которых «доступен уже сейчас». Представители финских властей подтвердили, что ведут с США переговоры на предмет продажи или аренды одного из восьми имеющихся в распоряжении Суоми ледоколов.

    В Хельсинки хотели бы добиться того, чтобы США заказали новые ледоколы на финских верфях. Для Финляндии, измученной экономическим кризисом, это была бы хорошая сделка.

    «Если финнам удастся заключить контракт с США на постройку ледоколов, это окажется для них большая удача. – подтверждает политолог, специалист по судостроению, ранее работавший аналитиком при руководстве российского порта Усть-Луга, Максим Рева. – Их судостроительная отрасль в последние годы сильно просела. Но США в выигрыше точно не будут: им нужны ледоколы достаточно мощные для работы в арктическом бассейне, а не во внутренних морях вроде той же Балтики. Лучше всего с этой работой справляются атомные ледоколы, но финны не владеют технологиями атомного судостроения».

    Однако крупнейшие в мире атомные ледоколы, рядом с которыми тот же финский «Поларис» выглядит как котенок рядом с бульдогом, строит Россия. А в недалеком будущем начнется ввод в эксплуатацию еще более гигантских атомоходов типа «Лидер», настоящих ледовых дредноутов.

    Россия неоднократно подчеркивала, что есть широкие возможности для возобновления совместных экономических проектов с Соединенными Штатами в рамках восстановления отношений Москвы и Вашингтона. «Между нашими странами есть очень широкий потенциал для запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли», – сказал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Максим Рева отмечает, поскольку президент США Дональд Трамп постоянно заявляет о своем желании улучшить отношения с Россией, то в рамках взаимовыгодного сотрудничества, имеющего и политический контекст, США могли бы заказать атомные ледоколы на российских судоверфях.

    Россия вполне способна стать для США таким же серьезным поставщиком ледоколов, которым была Финляндия для СССР. «Но для этого необходимо выполнить два базовых условия. Во-первых, мы должны иметь гарантии того, что новые ледоколы будут использоваться не в целях милитаризации Арктики, а исключительно для развития экономики. Что США не будут претендовать на наш Северный морской путь и не станут использовать ледоколы для разведывательных целей», – сказал политолог.

    Эксперт напомнил, что менее двух лет назад американский ледокол Healy находился близ территориальных вод России – и тогда возникли подозрения в том, что он занимался установкой оборудования, предназначенного для слежения за российскими подводными лодками. Кроме того, при Джо Байдене в руководстве США заявляли, что ледоколы им нужны в том числе для «проецирования силы» в Арктике – что, дескать, должно «подать сигнал» России и Китаю. Такого рода деятельность, по словам Ревы, США должны исключить.

    «Во-вторых, предварительно Трамп должен будет отменить как минимум большую часть введенных при его предшественнике антироссийских санкций. Ведь Штаты сами себе запретили поставлять в Россию огромное количество видов своей промышленной продукции – пытаясь нанести ущерб нашей экономике. Если санкции будут отменены, то тогда мы с чистой совестью сможем вывести США из списка недружественных стран и начать с ними нормальное экономическое сотрудничество – в том числе в ледокольной сфере», - подытожил Максим Рева.

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