  • Новость часаВСУ семь раз за сутки атаковали российские энергообъекты
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    В пылу борьбы с русским Латвия травит языки ближайших союзников
    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен
    Суд арестовал активы Чубайса
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
    Politico назвало катастрофой для Запада контроль России над ресурсами Украины
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    6 апреля 2025, 13:31 • Новости дня

    Атомный ледокол «Якутия» отправился в Мурманск из Петербурга

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный ледокол «Якутия» по проекту 22220 отправился из Петербурга в Мурманск, его собираются использовать на Северном морском пути.

    Универсальный атомный ледокол «Якутия» покинул достроечную набережную Балтийского завода и отправился в порт приписки Мурманск, сообщает РИА «Новости». Судно пройдет по Балтийскому морю, Атлантике и Баренцеву морю перед тем, как пришвартоваться в порту в Кольском заливе.

    На заводе отметили, что подготовка «Якутии» включала швартовные и ходовые испытания, которые проводились несколько месяцев. Генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов выразил благодарность коллективу и партнерам за успешное завершение проекта.

    «Якутия» стала четвертым ледоколом, построенным по проекту 22220, следом за «Арктикой», «Сибирью» и «Уралом». В настоящее время продолжается строительство новых ледоколов «Чукотка» и «Ленинград».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге подняли российский флаг на атомном ледоколе «Якутия». Президент России Владимир Путин отметил значимость ледокола «Якутия» для повышения безопасности судоходства. Ледокол «Якутия» вошел в состав «Атомфлота», усилив российский атомный флот.

    5 апреля 2025, 17:10 • Новости дня
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина

    Ягр поаплодировал Овечкину за 894-й гол в НХЛ

    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешский хоккеист Яромир Ягр выразил поддержку Александру Овечкину после его 894-го гола в НХЛ, повторившего рекорд Уэйна Гретцки.

    Олимпийский чемпион 1998 года Яромир Ягр публично поздравил российского нападающего Александра Овечкина с достижением важного рубежа в его карьере, передает РИА «Новости». Овечкин забил свою 894-ю шайбу в НХЛ, повторив исторический рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки.

    Ягр разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео с моментом забивания 894-й шайбы Овечкина, сопроводив его аплодисментами и подписью: «Что за сцена!» Он добавил эмодзи с аплодисментами, подчеркивая свое восхищение.

    Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». Команде осталось сыграть шесть матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты оставили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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    5 апреля 2025, 19:05 • Новости дня
    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом

    Spiegel: Европа вернет активы России в случае блокировки санкций Венгрией

    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне, сообщает Spiegel.

    Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия помешает продлению санкций в июне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, если Венгрия заблокирует продление санкций, то не только истечет срок их действия, но и Европейскому Союзу придется вернуть России 240 млрд евро.

    Цахкна также призвал к немедленной конфискации российских активов.

    После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России – порядка 300 млрд евро. Более 200 млрд из этих средств находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.

    Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

    Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны». В Кремле заявили, что изъятие замороженных активов России повлечет последствия.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»

    Министр финансов США Бессент обвинил Зеленского в «разрушении» сделки в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Владимира Зеленского в разрушении «самой простой вещи в мире», а именно сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.

    По словам Бессента, Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая должна была стать «самой простой в мире», передает РИА «Новости».

    В интервью журналисту Такеру Карлсону Бессент резко высказался о поведении Зеленского, подчеркнув, что он «добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире».

    Министр отметил, что в день визита Зеленского все уже было подготовлено для подписания соглашения между США и Украиной о недрах. Однако, по его словам, перепалка, инициированная главой киевского режима, сорвала этот процесс.

    Ранее Бессент назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.

    В Белом доме 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, на которой ожидалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка, и американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, что привело к срыву сделки по ресурсам.

    По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

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    5 апреля 2025, 20:51 • Новости дня
    «Мисс Европа-Косово» погибла, убегая от полиции в Турции

    «Мисс Европа» из Косово погибла при попытке бегства от полиции в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Двадцатисемилетняя «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла в Турции, спрыгнув с эстакады после того, как была остановлена полицейскими и в ее крови был обнаружен алкоголь.

    Как сообщает газета Sabah, 27-летняя модель из Косово Гюлер Эрдоган скончалась, спрыгнув с эстакады в Турции. Инцидент произошел, когда полицейские остановили ее автомобиль и обнаружили в крови женщины алкоголь.

    В попытке скрыться от правоохранителей Эрдоган выбежала на эстакаду и прыгнула вниз. В это время по подземному переходу проезжал автомобиль.

    Модель находилась в Турции с семьей для празднования Рамадана в городе Гиресун. Вечером, перед трагедией, она веселилась с подругами и употребляла алкоголь. Полиция продолжает расследование обстоятельств гибели.

    Эрдоган была известна как обладательница титула «Мисс Европа-Косово». Ее гибель шокировала общественность и вызвала широкий резонанс в медиа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чите во время нелегальных гонок  погибла Татьяна Дербина, вторая вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019».

    А в Новосибирске сотрудницу полиции, принимавшую участие в конкурсе красоты, поймали с наркотиками.

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    5 апреля 2025, 19:34 • Новости дня
    «Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов

    Mash: «Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов

    Tекст: Вера Басилая

    Роман Бурцев, известный как «русский Ди Каприо», похудел на 20 килограммов во время специальной военной операции, где после выполнения задачи в январе получил удостоверение ветерана боевых действий.

    Россиянин Роман Бурцев, известный как двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо, потерял 20 килограммов во время участия в специальной военной операции (СВО), передает «Газета.Ru».

    Бурцев, который подписал контракт на военную службу в сентябре прошлого года, не раскрывает место своей службы. Он отметил, что именно на СВО смог достичь значительной потери веса, хотя ранее безуспешно пытался похудеть. Telegram-канал Mash опубликовал фото бойца.

    Бурцев получил удостоверение ветерана боевых действий после выполнения задачи в январе. В феврале его имя оказалось в базе данных украинского сайта «Миротворец». Ранее Бурцев стал известен благодаря внешнему сходству с Леонардо Ди Каприо, что принесло ему популярность в СМИ и социальные сети. Его приглашали на телевидение и заключали с ним рекламные контракты, а также с ним фотографировались российские звезды.

    В октябре прошлого года Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции.

    Роман Бурцев стал ветераном СВО, получив соответствующее удостоверение после возвращения с боевого задания.

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    5 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пять сел Белгородской области

    Губернатор Белгородской области сообщил о новых атаках украинских БПЛА на пять сел

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и инфраструктура, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, украинские вооруженные силы атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области.

    В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района повреждены шесть частных домов. В селе Красный Октябрь Белгородского района был атакован объект водоснабжения. Гладков уточнил, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа пострадали кровля дома и три автомобиля.

    В селе Байцуры Борисовского района атака дрона привела к перебоям в электроснабжении. Села Байцуры и Богун-Городок остались без света, аварийные службы начали ремонтные работы.

    Гладков добавил, что в селе Березовка в результате атаки дрона пострадали двое мужчин и 15-летний подросток. Все пострадавшие были доставлены в больницы области для оказания медицинской помощи.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах.

    Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

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    5 апреля 2025, 15:12 • Новости дня
    В Британии призвали Макрона умерить использование парфюма

    Daily Telegraph рекомендовала Макрону умерить использование парфюма

    В Британии призвали Макрона умерить использование парфюма
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британская Daily Telegraph опубликовала статью с рекомендациями по использованию парфюма и предложила Эммануэлю Макрону обратить внимание на эти советы из-за его чрезмерной любви к аромату Eau Sauvage.

    Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью с советами по правильному применению парфюма, упомянув президента Франции Эммануэля Макрона.

    Издание предложило Макрону ознакомиться с рекомендациями после публикации книги «Трагедия Елисейского дворца», где политический обозреватель Оливье Бомон отметил чрезмерную приверженность президента к парфюму Eau Sauvage от Christian Dior.

    Как пишет Daily Telegraph, Макрон использует аромат в «промышленных масштабах», и его помощники могут чувствовать запах задолго до появления президента в помещении. Издание советует людям, включая Макрона, контролировать количество наносимого парфюма, чтобы не создавать дискомфорт другим, и наносить парфюм лишь дважды на шею и один раз на предплечье.

    В статье также отмечено, что, несмотря на желание Макрона выразить свою власть через сильный аромат, наиболее мощный эффект достигается с помощью едва уловимого запаха. Издание иллюстрирует материал фотографией, на которой итальянский премьер Джорджа Мелони недовольно отстраняется от Макрона.

    В феврале Daily Express отмечала, что президент США Дональд Трамп унизил Макрона, посадив у края стола на саммите G7.

    Ранее независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

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    5 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    В США начались массовые протесты против Трампа и Маска

    Тысячи американцев в США вышли на акции протеста против Трампа и Маска

    Tекст: Вера Басилая

    В Соединенных Штатах начались акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, организованные продемократическим движением в ответ на «враждебный захват власти».

    В Соединенных Штатах проходят массовые акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Организаторы из продемократического движения планируют провести более 1 400 мероприятий по всем 50 штатам и в округе Колумбия. Эти протесты, проходящие под лозунгом Hands Off! («Руки прочь!»), направлены против того, что активисты называют «враждебным захватом власти».

    Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций. Хотя точное число участников не разглашается, CNN сообщает, что на манифестации зарегистрировались около 600 тыс. человек. Такой масштабный протест подчеркивает серьtзное недовольство действиями администрации и Илона Маска, который курирует ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

    Основные требования протестующих включают прекращение «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Также активисты требуют сохранения финансирования Medicaid и Social Security(программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращения атак на иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ, запрещено в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей территории США и в ряде других стран мира было запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

    Ранее противники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla.

    Между тем, сообщалось, что департамент DOGE в США продолжит свою деятельность, даже после ухода Маска с поста его руководи.

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    5 апреля 2025, 15:30 • Новости дня
    В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе
    В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона хочет добиться от FIG пересмотра вынесенных «дискриминационных» решений в отношении спортсменов из России и будет отстаивать их права, заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

    Российские гимнасты, представляющие спортивную и художественную гимнастику, приняли решение воздержаться от участия в ближайших международных соревнованиях, проводимых Международной федерацией гимнастики (FIG), из-за присвоенного им «нейтрального статуса».

    Как сообщается на сайте Федерации, это решение связано с многочисленными отказами специального комитета FIG в допуске российских спортсменов к соревнованиям, которые Федерация гимнастики России считает необоснованными и предвзятыми.

    Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров выразил поддержку спортсменам, заявив, что их решение вполне оправдано. Он отметил, что на встрече с представителями FIG обсуждалась необходимость соблюдения прав спортсменов и защиты их интересов. Однако, по словам Белозерова, решения, принятые специальным комитетом FIG, не соответствуют заявленным идеалам спорта, направленным на объединение и дружбу.

    Федерация гимнастики совместно с Олимпийским комитетом и Минспорта намерена продолжать бороться за пересмотр дискриминационных решений FIG. Белозеров выразил надежду, что позиция России будет услышана на предстоящем исполкоме FIG, который состоится в начале мая на Мальте.

    В поддержку российских гимнастов выступили тренеры, видные спортивные деятели, а также ветераны гимнастики.

     «Конечно, подавая заявки на нейтральный статус, мы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам. Надеемся на пересмотр специальных правил FIG и на возвращение наших спортсменов на международную арену», – заявила главный тренер сборной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

    Главный тренер сборной команды по спортивной гимнастике Андрей Родионенко назвала закономерным решение гимнастов отложить участие в предстоящих международных соревнованиях. Она поддержала позицию российских спортсменов. «Сегодня мы пристально следим за получением нейтрального статуса российскими гимнастами и не можем оставаться в стороне, когда одним предоставляется возможность выступать на международной арене, а другие лишаются этого. Будем следить за развитием событий. И продолжать развивать систему внутрироссийских соревнований. Увидимся на Кубке в Новосибирске в конце апреля», – заявила Родионенко.

    Вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион (Токио-2020) Никита Нагорный подчеркнул: «Мы надеемся на изменения в международной спортивной повестке и готовы вернуться, как только появится возможность выступать в полном составе спортсменов, которые подавались на нейтральный статус».

    Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина отметила, что вынужденное решение о неучастии гимнастов и гимнасток в ближайших международных стартах далось нелегко. «Мы видим, что процесс рассмотрения заявок далек от объективности, а требования часто выходят за рамки спортивного принципа», – подчеркнула Аверина.

    «Для каждого спортсмена участие в международных соревнованиях очень важно, несмотря на это, мы полностью разделяем позицию сборной и верим в торжество справедливости в мировом спорте», подчеркнула пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

    Член сборной команды России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что солидарен с теми, кто не получил нейтральный статус по несправедливым причинам.

    «Для нас важно, чтобы представительство России в нейтральном статусе было полным, наша сила – в единстве», – отметил Маринов.

     «Я благородна команде за принятое решение, это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях. Я уверена, что объединившись мы стали только сильнее», – заявила член сборной команды России по спортивной гимнастике Виктория Листунова.

    Напомним, в ноябре 2023 года FIG по рекомендации МОК издал специальные правила, регулирующие условия участия индивидуальных нейтральных спортсменов, тренеров, судей с российским спортивным гражданством.

    Согласно правилам, нейтральность спортсменов должна оцениваться на основе критериев, среди которых отсутствие поддержки СВО.

    Так, примерами «объективных» причин отказа нашим спортсменам в допуске на международные соревнования под эгидой FIG названы участие спортсмена в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где использовалась георгиевская ленточка, а также размещение поста в соцсети с поздравлением с Днем Победы

    Также причиной отказа российским спортсменам к допуску на международные соревнования послужили фотография спортсмена вместе с детьми в военной форме на том же гала-концерте ко Дню Защитника Отечества.

    Еще одной «причиной» отказа служит наличие у спортсмена подписки на группу в соцсети, где был размещен анонс V Всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника. При помощи диктанта спортсмены, тренеры, родители, болельщики и другие заинтересованные лица могут проверить свои знания в сфере антидопинга. Эксперты специального комитета приняли латинскую цифру V за один из символов СВО.

    Ранее российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили не участвовать в соревнованиях FIG из-за необоснованных отказов в допуске к турнирам.

    Напомним, Международная федерация гимнастики предоставила нейтральный статус олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам, что позволяет им выступать в международных соревнованиях.

    Старший тренер мужской сборной Германии по спортивной гимнастике Валерий Беленький выступил за возвращение российских гимнастов на международную арену.

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    5 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Маск предсказал волну терактов в Европе

    Маск спрогнозировал рост числа терактов в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск, выступая на конгрессе партии «Лига» во Флоренции, заявил о возможной волне терактов в Европе, что создаст угрозу для жизни людей и приведет к массовым убийствам.

    Американский предприниматель Илон Маск, выступая по видеосвязи на конгрессе партии «Лига» во Флоренции, заявил о возможной угрозе террористических атак в Европе, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что такая угроза может привести к массовым убийствам в Италии и других европейских странах, и предостерег, что СМИ могут замалчивать опасность.

    «Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение числа атак в Италии и в Европе в целом», – цитирует Маска издание Corriere della Sera.

    Глава компаний Х, Tesla и SpaceX ранее выражал озабоченность по поводу массовой миграции, считая ее способной дестабилизировать страны. Маск также критиковал попытки ограничения свободы слова, называя их фашистскими действиями. Он призывал к прекращению войн, в том числе торговых, и недопущению их в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск назвал акты вандализма против Tesla террористическими действиями. Он также поддержал лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после ее приговора к ограничению свободы.

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    6 апреля 2025, 01:20 • Новости дня
    Politico назвало катастрофой для Запада контроль России над ресурсами Украины

    Politico: контроль России над украинскими ресурсами стал бы катастрофой для Запада

    Politico назвало катастрофой для Запада контроль России над ресурсами Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает странам Запада, оказывающим Киеву поддержку, сообщило Politico.

    Как передает Politico, получение Россией доступа к запасам титана и урана на Украине стало бы настоящей катастрофой для западных стран, оказывающих военную и финансовую помощь Киеву. Об этом сообщило издание, ссылаясь на источники, знакомые с украинско-американскими переговорами о совместной добыче полезных ископаемых.

    Высокопоставленный чиновник, общавшийся с изданием, отметил, что Украинская земля богата ресурсами, из которых наибольшую ценность представляют именно титан и уран. «Если Россия завладеет этими ресурсами, это станет катастрофой для союзников Киева», – процитировало издание его слова.

    Кроме того, Politico указало, что сделка между Киевом и Вашингтоном по совместной добыче ресурсов может потребовать от США значительных инвестиций, исчисляемых миллиардами долларов, а разработка новых месторождений может затянуться на десятилетия.

    Интересно, что, как утверждает газета, предложение Киева относительно сделки с американской стороной стало «трюком», направленным на то, чтобы убедить президента Дональда Трампа в необходимости продолжать поддержку Украины.

    Politico также сообщает, что Киев был удивлен, когда министр финансов США Скотт Бессент предложил передать половину редкоземельных металлов Украины американским компаниям в феврале этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ Киева подписывать проект сделки с США по украинским ресурсам может привести к ухудшению отношений между странами, писал The Wall Street Journal.

    В Карагандинской области Казахстана обнаружено месторождение редкоземельных металлов с запасами в 1 млн тонн, среди которых церий, лантан, неодим и иттрий, а общие прогнозные ресурсы оцениваются в более 20 млн тонн.

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    5 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Суд арестовал 5,6 млрд рублей у Чубайса и еще семи человек
    Суд арестовал 5,6 млрд рублей у Чубайса и еще семи человек
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании Роснано.

    Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано о наложении ареста на активы бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Общая сумма арестованных средств и имущества составляет 5,6 млрд рублей.

    Иск был направлен против Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина. Роснано требует солидарного взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов. Суд также поддержал ходатайство о наложении ареста на средства близких родственников ответчиков.

    В прошлом суд уже арестовывал имущество топ-менеджеров Роснано по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждает, что в 2017 году руководители использовали искаженные данные отчетности для сокрытия убытков и получения дополнительного финансирования. Это привело к убыткам государства в размере более 43 млрд рублей в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице прошли задержания бывших заместителей экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений.

    Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.

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    6 апреля 2025, 04:31 • Новости дня
    WSJ: Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с США

    WSJ: Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам

    WSJ: Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с США
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Пекин введет 34% тариф на американские товары в ответ на пошлины США, ограничив доступ ряда компаний к рынку.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Пекин объявил о введении 34% тарифов на американские товары с целью зеркального ответа на недавнее повышение пошлин администрацией Трампа. Этот шаг сопровождается добавлением десятков американских компаний в черные списки, что ограничивает их возможности торговли и экспорта в Китай. Вдобавок, Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы, которые критически важны для высокотехнологичного производства.

    Пекин, по мнению издания, уверен в возможности найти альтернативные источники для важных импортных товаров. Это создает стратегическое преимущество для Си Цзиньпина, так как страны, ранее полагающиеся на экономические связи с США, теперь сталкиваются с последствиями тарифной политики.

    Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины, например, оказались под новыми тарифами в 46%, 36%, 32% и 17% соответственно, что угрожает усилиям Вашингтона по созданию экономического блока против Пекина.

    В то же время, Дональд Трамп выразил мнение, что его торговая политика сильнее бьет по Китаю, чем по США. Однако данные показывают, что товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг 688,28 млрд долларов, где доля американского экспорта составляет 163,62 млрд долларов, что почти в три раза меньше китайского экспорта в США.

    Эти цифры показывают несоответствие в торговых отношениях между Китаем и США, что делает китайскую экономику менее уязвимой к изменениям в американской политике. Пекин импортирует из США сельхозпродукцию и технологическое оборудование, в то время как США зависят от китайских товаров, таких как электроника и бытовая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, так как Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.

    Китайские власти намерены продолжать принимать решительные меры против тарифного давления США, подчеркивая важность глобализации и взаимовыгодного сотрудничества в китайско-американских отношениях.

    Китайские компании рассматривают Турцию как новый рынок для своих товаров после американских пошлин, что может негативно сказаться на местных производителях.

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    5 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    Маск призвал остановить «машину смерти» на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск, выступая на конгрессе итальянской партии «Лига», призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами, онподчеркнул необходимость остановить «машину смерти».

    Илон Маск, американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности, выступил с призывом к прекращению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении Маск подчеркнул, что поддерживающие продолжение военных действий – это лицемеры и лжецы, а война является «настоящим злом». Он добавил, что по этому вопросу согласен с президентом США Дональдом Трампом, и подчеркнул необходимость остановить «бойню» молодых и старых.

    Свое мнение Маск высказал во время онлайн-выступления на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции. Беседу с ним вел Маттео Сальвини, лидер партии и вице-премьер Италии. Маск назвал важной задачей остановку «машины смерти».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, Россия стремится к миру, основанному на уважении законных интересов всех народов региона. Президент РФ также подчеркивал, что специальная военная операция на Украине была вынужденной мерой для защиты людей от геноцида со стороны киевского режима.

    Специальная военная операция, начатая Россией на Украине 24 февраля 2022 года, была обусловлена многочисленными факторами, включая неудачные попытки договориться с НАТО о безопасности в Европе. Путин отметил, что на протяжении 30 лет Россия сталкивалась с обманом и шантажом со стороны альянса, который продолжал расширяться и приближаться к российским границам, несмотря на протесты Москвы.

    Ранее на конгрессе партии «Лига» во Флоренции Илон Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, что создаст угрозу для жизни людей и приведет к массовым убийствам.

    Миллиардер указал в интервью Fox News, что украинский кризис завершится мирным соглашением, поскольку отказ от переговоров с Россией не имеет альтернативы.

    Отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.

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    5 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области

    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации из Суджи в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Священник Курской епархии Игорь Васюков сбил два дрона ВСУ из ружья-двустволки, защищая автомобиль с эвакуированными жителями Суджи, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).

    Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил два вражеских дрона из ружья-двустволки, когда те преследовали его автомобиль, следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на сайте РПЦ. Это событие произошло во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

    По словам митрополита Курского и Рыльского Германа, ситуация в южных районах Курской области остается сложной, и въезд в эти районы запрещен.

    Тем не менее, небольшие группы волонтеров, сопровождаемые военными, продолжают эвакуацию жителей, доставляя воду и продовольствие. Иеромонах Мелетий и иерей Игорь Васюков вывезли 70 человек из Суджи и окрестностей в Курск для лечения и реабилитации. Митрополит Герман сообщил, что священники неоднократно подвергались атакам дронов, и отец Игорь успешно сбил два из них.

    Нападение дронов 18 марта привело к легкой контузии отца Игоря и осколочным ранениям в ногу иеромонаха Мелетия, который сейчас проходит реабилитацию. Отец Игорь продолжает служение. Протоиерей Евгений Шестопалов также пострадал при вывозе жителей из-за аварии на поврежденной дороге.

    Патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить отличившихся клириков к патриаршим наградам за отвагу и самоотверженность в сложных условиях.

    Ранее в Каширском районе Подмосковья 54-летний бывший полицейский сбил дрон из охотничьего ружья.

    Российский десантник ранее сбил украинский дрон броском автомата.

    Газета ВЗГЛЯД писала о священнике отце Алексее, который вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу.

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