Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Ледокол «Якутия» вошел в состав «Атомфлота»
Ледокол «Якутия» начал службу в составе «Атомфлота»
Атомный ледокол «Якутия» официально вошел в состав «Атомфлота» и готовится выйти из Санкт-Петербурга для выполнения задач в сложный ледовый период, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в кулуарах Международного арктического форума.
Лихачев сообщил, что атомный ледокол «Якутия» пополнил состав «Атомфлота», передает ТАСС. По словам Лихачева, ледокол начнет свой путь из Санкт-Петербурга 1 или 2 апреля и встанет в строй во время наиболее сложной ледовой обстановки, чтобы поддержать проекты компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге на атомном ледоколе «Якутия» подняли российский флаг. Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам этой торжественной церемонии, подчеркнув важность судна для безопасности и транспортной доступности Арктики. Газета также сообщала, что новые ледоколы могут изменить глобальную логистику в пользу России.