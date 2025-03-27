Ледокол «Якутия» вошел в состав «Атомфлота»

Путин посещает Национальный центр «Россия»

Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.



Сейчас национальный центр «Россия» – это пространство, где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные и исторические достопримечательности страны, а также проводятся просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия. Все экскурсии в НЦ «Россия» проходят бесплатно при предварительной регистрации на сайте russia.ru.



В начале марта 2025 года в Национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России», где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения.



Многонациональная кухня страны в НЦ «Россия» представлена в гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда», открыта архитектурная выставка «Рождение масштаба», посвященная отечественной архитектуре и градостроительству. Также работает Универмаг, где можно приобрести товары народно-художественных промыслов – от меда до национальной одежды и чумовых бубнов.