Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.13 комментариев
Россия выразила готовность сотрудничать с США по безопасности в Арктике
Посольство России в Дании заявило о готовности к сотрудничеству с США для стабильности в Арктике
Россия выразила готовность к взаимодействию с США для обеспечения безопасности и устойчивого развития в Арктике, как сообщили в посольстве РФ в Дании.
Россия открыта для сотрудничества с Соединенными Штатами Америки в целях обеспечения стабильности и безопасности в Арктическом регионе, передают «Известия». Об этом заявили в посольстве РФ в Дании, подчеркнув, что безопасность в Арктике должна строиться через диалог и взаимодействие государств региона.
В посольстве отметили, что Россия исходит из необходимости совместных усилий и открыта для взаимодействия с США на взаимовыгодной основе. Это заявление последовало на фоне визита американской делегации в Гренландию. На днях президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что США продолжат продвигать свои интересы в Арктике на системной основе.
Путин также отметил, что вопрос возможного присоединения Гренландии касается двух конкретных стран – США и Дании, и это не имеет отношения к России. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не угрожала в Арктике, но следит за развитием ситуации. Он заверил, что Россия выстраивает адекватную линию реагирования, повышая боеспособность и модернизируя военные объекты в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме поручил правительству ускорить принятие графика и продумать финансирование арктических мастер-планов для ключевых городов и поселков региона.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка должна сохранить лидерство в Арктике, чтобы защитить регион от возросшего интереса со стороны России и Китая. Он также сообщил, что американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам без применения военной силы.