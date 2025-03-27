Путин поручил ускорить реализацию арктических мастер-планов

Tекст: Ольга Иванова

«Как вы знаете, уже подготовлены мастер-планы для агломераций Арктической зоны. Это не только крупные города, такие как Архангельск и Мурманск. Мастер-планами охвачены Кировск, Апатиты и Мончегорск в Мурманской области, карельские Кемь и Беломорск, Воркута в Республике Коми, Билибино, Певек на Чукотке, Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе, Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой и Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе, а также Тикси и Найба в Якутии, Норильск, Игарка и Диксон в Красноярском крае. Хочу отдельно поблагодарить корпорации «ВЭБ.РФ» и «ДОМ.РФ», которые прямо поучаствовали в подготовке многих из этих мастер-планов», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин пояснил, что «мастер-план – это комплексный документ стратегического и территориального планирования, долгосрочная программа социально-экономического и пространственного развития городов и поселков». «Здесь будут применяться новейшие градостроительные решения при сохранении самобытного облика населенных пунктов, причем исходя из предложений самих жителей, общественных объединений, включая организации коренных народов Севера», – добавил президент.

«Обращаю внимание правительства: нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике либо хотят здесь работать», – сказал Путин.

Ранее Путин предложил создать условия для развития отечественных операторов, которые займутся перевозкой различных грузов через Арктику, включая контейнеры и уголь.