Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин предложил создать условия для роста логистики в Арктике
Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме предложил создать условия для развития отечественных операторов, которые займутся перевозкой различных грузов через Арктику, включая контейнеры и уголь.
«В северных морях уже успешно работают российские шиппинговые компании, которые перевозят нефтепродукты и сжиженный природный газ. Сейчас нужно создать условия для роста эффективных отечественных операторов, которые займутся перевозкой контейнеров, угля, сыпучих и других грузов через Арктику. Мы также открыты здесь для создания совместных предприятий. Международные логистические операторы могли бы выгодно вложиться в такие компании не только капиталом, технологиями, но и частью флота своих торговых судов», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Ранее Путин анонсировал планы по увеличению военного контингента в Арктике, подчеркнув необходимость реновации военных городков.