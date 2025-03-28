Вэнс заявил о необходимости лидерства США в Арктике

Вэнс заявил о важности лидерства США в Арктике для «защиты от интересов» Китая и России

Tекст: Вера Басилая

Вэнс подчеркнул, что «Америка должна лидировать в Арктике, так как отсутствие американского лидерства заполнится другими странами». Он отметил важность работы американских военнослужащих в этом регионе, передает РИА «Новости»,

Он выразил опасения по поводу безопасности Гренландии, упомянув, что у США есть доказательства заинтересованности России и Китая в острове. Он добавил, что, хотя население Гренландии имеет право на самоопределение, оно будет в большей безопасности под защитой США, чем Дании, которая также полагается на американскую защиту. По его словам, президент Трамп говорил о важности арктической миссии США и о Гренландии как предупреждение о возможных угрозах.

Вэнс также отметил, что Россия и Китай проявляют интерес к арктическим морским путям и ресурсам острова. Он подчеркнул, что Дания за последние двадцать лет не обеспечила достаточную безопасность Гренландии, отмечая рост интереса и давления со стороны Китая и России.

Вэнс выразил сожаление, что некоторые союзники в Европе отстают в военных расходах и не успевают выделять ресурсы на защиту региона.

Ранее Вэнс заявлял, что США рассчитывают на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением, не планируя использовать военную силу, глава правительства Гренландии Мютте Эгеде выступил против аннексии острова Соединенными Штатами.

Президент России Владимир Путин уточнял, что планы США по присоединению Гренландии являются серьезными и не стоит считать их экстравагантными.

Владимир Путин анонсировал планы по увеличению военного контингента в Арктике, подчеркнув необходимость реновации военных городков.