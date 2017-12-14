Почему санкции США оказались столь сильным ударом по российскому бизнесу

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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

Владимир Можегов, публицист
Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
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Из жизни беспозвоночных

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Последние бастионы, еще сдерживающие натиск варварского вторжения, должны быть расшатаны и подорваны. Армейскую репутацию еще никогда во Франции не атаковали так открыто и топорно. Причем сразу с двух флангов политкорректности. Подробности...
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Такое «регулирование» может просто «убить»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Почему санкции США оказались столь сильным ударом по российскому бизнесу

          Американские санкции спровоцировали бегство из российских бумаг   9 апреля 2018, 18:30
          Фото: Ilya Naymushin/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          «Мы видим на российском фондовом рынке панические распродажи по любым ценам» – такими словами аналитики оценивают ситуацию с российскими ценными бумагами. Особенно много потерял Олег Дерипаска и его компания «Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия. Первый эффект от новых американских санкций стал настоящим шоком – но что будет дальше?

          В пятницу, когда США ввели новые санкции, российский рынок отреагировал незначительно. Однако в понедельник на рынках начался настоящий обвал, а российский рубль впервые за несколько месяцев (с ноября 2017 года) превысил 60 рублей за доллар, а евро впервые за полтора года – 75 рублей.

          «Этот понедельник войдет в историю российского фондового рынка. Российские биржевые индексы рухнули на рекордную величину с 2014 года», – заявил эксперт ИХ «Финам» Василий Олейник. Российский рублевый индекс Московской биржи обвалился почти на 10%, до отметки 2065 пунктов, а валютный индекс в первой половине показывал падение почти на 13%, до отметки 1090 пунктов. В общей сложности российские бизнесмены за день потеряли больше 12 млрд долларов, пишет Forbes.

          Хуже всех рынки восприняли попадание под санкции российской алюминиевой компании Олега Дерипаски «Русал». Акции этой компании еще в пятницу рухнули почти на 30% на Московской бирже. В понедельник на открытии торгов обвалились еще почти вдвое. Подлила масла в огонь и сама компания, которая заявила на Гонконгской фондовой бирже о возможном техническом дефолте по некоторым кредитным обязательствам из-за новых санкций США.

          «На компанию оказывается беспрецедентное давление как в плоскости реального сектора, где после введения санкций вести полномасштабную деятельность будет практически невозможно, так и в плоскости рынка ценных бумаг, где открыта мощнейшая игра на понижение стоимости эмитента», – говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

          Акции подконтрольной Олегу Дерипаске En+ Group также подверглись массовой распродаже. Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже рухнули в цене на 41% на 16.06 мск. Падают акции и «Норникеля» (на 15%), акционером которого является «Русал», и акции других компаний, попавших в список, того же Evraz, и не попавшие банки, того же Сбербанка (на 15%) и ВТБ (на 10%). Потому что «Русал» кредитовали и российские банки, а у Сбербанка большое количество нерезидентов, объясняет Олейник.

          «Самое интересное, что сегодня рухнули акции почти всех российских компаний, даже тех, у которых нет большой долговой нагрузки и которых никак не коснулись санкции. Сегодня мы явно видим на российском фондовом рынке панические распродажи по любым ценам.

          Очень похоже, что западные фонды решили больше не питать иллюзий и начали выходить из всех российских активов»,

          – полагает Олейник.

          Рынки паникуют из-за опасений, что и другие крупные компании РФ могут быть включены в аналогичный список, ведь причины санкций неясны, считает управляющая фондом Blackfriars Asset Management в Лондоне Анастасия Левашова. «Есть много неизвестных. Вот почему рынок паникует», – цитирует ее Bloomberg. Шаг, на который пошел минфин США, создает прецедент, способный заманить в ловушку «любую российскую компанию», считают аналитики Citigroup. Инвесторам впервые запретили владеть и торговать акциями крупнейшей алюминиевой компании.

          Тот же «Русал» на фоне роста спроса на алюминий был фаворитом на фондовом рынке в 2017 году. 13 аналитиков, которые представляли Bloomberg рекомендации, единогласно советовали покупать акции «Русала» до того, как в отношении компании были введены санкции.

          Теперь же это компания, которая может серьезно пострадать от американских санкций. Во-первых, санкции запрещают работу компании в США, а на американский рынок приходится целых 15% выручки компании (а это 1,44 млрд долларов по итогам 2017 года). Плюс есть риск потерять и часть европейского рынка, говорит старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

          «В случае реализации негативного сценария компания может лишиться американских покупателей, на долю которых приходится порядка 20–25% объема продаж UC Rusal или 600–700 тыс. тонн. Найти альтернативных покупателей для реализации такого объема при общем мировом объеме рынка алюминия в 52 млн тонн непросто», ­– говорит управляющий директор группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.

          По данным аналитиков российского офиса «Райффайзенбанка», на американский рынок в 2017 году компания поставила 18% от общего объема продаж, в Европу – 45%.

          Надо отметить, что американский рынок, лишившийся российского алюминия, также не ждет ничего хорошего. Мощности самих США по первичному алюминию составляют всего 20% от потребностей страны. Это значит, что американской промышленности придется в срочном порядке найти других поставщиков взамен российского.

          «Уход такого крупного поставщика, как UC Rusal, с большой вероятностью может привести к росту цены на алюминий и уменьшению эффекта от введенной недавно властями США 10-процентной пошлины на этот металл», – говорит Можарова. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов уже растет на 2% и доходит до максимумов с 22 марта.

          Во-вторых, санкции ограничивают российской компании доступ на рынок капитала, а у «Русала» большой долг – 8,5 млрд долларов. Долг этот станет сложнее обслуживать из-за санкций, указывает Ткачук. «Кроме того, компании запрещены расчеты в долларах, поэтому непонятно, как она будет вести расчеты по еврооблигациям. Возможно, «Русал» намеренно сгущает краски, стимулируя своих контрагентов в США и Европе повлиять на власти и снять часть ограничений для компании», – не исключает Ткачук.

          Однако в «Райффайзенбанке» полагают, что прекращение расчетов в долларах с «Русалом» из-за новых санкций, скорее всего, означает дефолт по евробондам и другим операциям. В целом эксперты склонны верить, что «Русал» может объявить технический дефолт по ряду кредитных обязательств. Однако технический дефолт не является свидетельством реального ухудшения финансового положения компании. И уж тем более это не означает ликвидацию компании.

          Снижение же реальной кредитоспособности ухудшения финансового состояния компании произойдет только, если Rusal будет испытывать трудности с поиском новых покупателей в течение длительного времени и вследствие этого недополучать выручку, считает Можарова. Она верит, что компания сможет найти альтернативных контрагентов.

          Риск реального дефолта «Русала» из-за невыполнения долговых обязательств все же пока минимален, считает Ткачев. Он объясняет, что в этом году компании надо выплатить лишь 1 млрд долларов, и с этим она вполне может справиться за счет внутренних резервов и дивидендов от ГМК «Норильский Никель». Основные же выплаты по долгу приходятся на 2021–2024 годы. Если к этому времени санкции не снимут, то у компании не будет возможности рефинансировать долг в западных банках.

          Впрочем, государство, скорее всего, поможет. Все-таки «Русал» – это один из крупнейших работодателей в России. К тому же правительство РФ уже заявило, что поддержит компании, попавшие под новые санкции. «Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно – это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны», – сказал вице-премьер Аркадий Дворкович. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать конкретно вопрос поддержки «и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса».

          Как государство может помочь тому же «Русалу», да и другим компаниям? Во-первых, это может быть финансовая помощь с выплатами долгов через кредитование госбанками, во-вторых, помощь со сбытом продукции путем покупки алюминия в госрезервы, говорит Ткачук. Кроме того, и сама компания может попытаться наладить сбыт товара на новых рынках и путем смены торговых контрагентов.


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