Российские предприниматели за полдня потеряли 3,3 млрд долларов

Попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня потеряли 3,3 млрд долларов своего совокупного состояния, пишут СМИ.

Такую оценку приводят «Ведомости» на основании данных журнала Forbes о состоянии российских бизнесменов. Так, по данным на 15.00 мск совокупное состояние семи российских миллиардеров, попавших под санкции, составило 32,5 млрд долларов.

Наибольшее падение – у основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски, состояние которого за первую половину понедельника сократилось на 1,3 млрд долларов – до 4 млрд долларов.

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг потерял 956 млн долларов, теперь его состояние оценивается в 1,36 млрд долларов.

Сенатор Сулейман Керимов потерял 918 млн долларов (стало 5,6 млрд долларов), совладелец USM Holdings Андрей Скоч лишился 94 млн долларов (стало 5 млрд долларов), совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов потерял 58 млн долларов (стало 1,8 млрд долларов).

На прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний. Это привело к тому, что акции сразу нескольких компаний рухнули в ходе торгов в понедельник.

Курсы российской валюты в понедельник падают до минимумов. Так, евро впервые с 4 августа 2016 года превысил 74 рубля, а доллар достиг уровня в 74,03 рубля. Российский рынок почти весь «окрасился» в красный: бумаги нефтегазового сектора падают более чем на 11%, падение в металлургическом и горнодобывающем секторах составило до 32%, а в финансовом – до 13%.