Евро превысил 74 рубля впервые с 2016 года

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже впервые с 4 августа 2016 года превысил 74 рубля на фоне новых санкций Вашингтона.

Курс евро к рублю вырос на 3,71% и достиг уровня в 74,03 рубля за единицу европейской валюты, передает ТАСС.

Ранее в среду курс доллара на торгах Московской биржи вырос до 60,03 рубля впервые с 16 ноября 2017 года, курс евро поднялся до 73,61 рубля впервые с сентября 2016 года.

На прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний. Это привело к тому, что акции сразу нескольких компаний рухнули в ходе торгов в понедельник.