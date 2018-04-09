Акции ВТБ на Мосбирже упали на 10% из-за санкций США

Акции банка ВТБ на торгах Московской биржи в понедельник упали на 10% на фоне внесения главы кредитной организации Андрея Костина в санкционный список США.

Максимальное снижение составило 10,3% – до 0,04972 рубля за бумагу. По состоянию на 11.16 мск снижение акций банка составило 6,7%, или до 0,05168 рубля за бумагу, передает ТАСС.

Также Московская биржа с 10.22 мск ведет торги обыкновенными акциями РусАла в виде дискретного аукциона – специального режима, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок.

Акции РусАла на открытии торгов Московской биржи обрушились на 30% – до 19,8 рубля за бумагу после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. Максимальное падение достигало почти 47%, когда цена снижалась до 15,04 рубля за бумагу.

Дискретный аукцион по бумагам РусАла объявлен в связи с их падением более чем на 20% в течение 10 минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Ранее в понедельник руководство РусАла не исключило, что включение компании в черный список Вашингтона может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств.

Глобальные депозитарные расписки EN+ Group Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи также снизились на 20% после введения санкций США. Как свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, максимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 рублей за бумагу.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Кроме РусАла санкции введены против En+, «ГАЗа», агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, «Евросибэнерго», «Газпром бурение» и других компаний.

В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.