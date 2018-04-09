Акции «РусАла» рухнули на фоне данных о возможном техдефолте

Акции «РусАла» обвалились на 46,9% на предупреждении компании о возможном техдефолте по кредитам из-за санкций со стороны США, следует из данных Московской биржи.

В 10.09 мск акции «РусАла» упали 29,71% и составили 19,9 рубля (уже падали на 46,9% - до 15,04 рубля), также падали подконтрольные Олегу Дерипаске En+ Group (акции упали на 18,25%), и группа «ГАЗ» (снижение на 0,07%).

Напомним, ранее в понедельник руководство «РусАла» не исключило, что включение компании в черный список Вашингтона может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств.