США «проехались катком» по Дерипаске и российскому оружейному экспорту

Минфин США нанес по российскому деловому миру реальный удар – запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний, вроде Рособоронэкспорта, и с ведущими нашими бизнесменами. Аналитики полагают, что формальные основания принятия новых санкций содержат в себе прямой намек Кремлю, и намек этот связан с происходящим на Украине.

Минфин США в пятницу основательно пополнил черный список 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

В него внесены бизнесмен Олег Дерипаска, член Совета Федерации Сулейман Керимов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов. Санкции коснулись главы Газпрома Алексея Миллера, главы ВТБ Андрея Костина, председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова.

Также санкции введены против компаний Вексельберга и Дерипаски. У Дерипаски это En+ Group, группа «ГАЗ», «Русал», «Базовый элемент», «Евросибэнерго». У Вексельберга – группа «Ренова». Кроме того, в санкционный список включена компания «Газпром бурение». Как и ожидалось, в списке оказался Рособоронэкспорт.

Журнал Foreign Policy делает особый акцент на том, что под санкции попали структуры из холдинга Олега Дерипаски. Как поясняет издание, Дерипаска был включен в список за якобы имеющиеся связи с Полом Манафортом, бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Эксперт Центра новой американской безопасности Элизабет Розенберг даже полагает, что именно Дерипаска был основным адресатом новых санкций. «Это наиболее значимая акция со времен введения секторальных санкций весной 2014 года», – сказал американский эксперт, сотрудник «Атлантического совета» Брайан О'Тул.

Кстати, сразу же после публикации черного списка котировки акций подконтрольных Дерипаске компаний на Московской бирже обвалились. Его состояние за несколько часов сократилось почти на 960 млн долларов.

«По Дерипаске вообще катком проехались. Будем считать, что всю эту информацию о нем в OFAC узнали из книги Насти Рыбки, а то непонятно, как с таким «послужным списком» они его к себе столько лет пускали. Он, оказывается, квазидолжностным лицом был. Обладал диппаспортом», – пишет в своем «Фейсбуке» преподаватель кафедры международного права МГУ им. М. В. Ломоносова, специалист по санкциям Сергей Гландин. Напомним: OFAC – это одна из структур минфина США, непосредственно подчиняется Управлению по финансовой разведке и противодействию террору.

«Альфабанковские ребята, видимо, о чем-то договорились в Вашингтоне. Поэтому в списке их нет», – добавляет эксперт.

Но Гландин обратил внимание: в новый список никого не включили по основаниям принятого прошлым летом закона CAATSA.

«Нет, список составлен согласно указам 13661 и 13662. Это прямой намек Кремлю: выполните Минские соглашения – снимем эти санкции», – пишет Гландин.

Эксперт имеет в виду два указа президента США Обамы: № 13661 от 16 марта 2014 г. «О блокировке собственности новых лиц, способствующих ситуации на Украине» и № 13662 от 20 марта того же года «О блокировке собственности новых лиц, способствующих ситуации на Украине».

Что касается общего ущерба для российского бизнеса, Гландин предположил, что он будет несильным. В качестве примера он указал на Аркадия Ротенберга, который четыре года назад попал в санкционные списки США и ЕС одним из первых. «Как вы видите, его ситуация значительно не ухудшилась. Чем обладал, тем и обладает. Что-то переписал на родственников, что-то – на другие компании, усложнив схемы владения», – отметил Сергей Гландин в интервью газете ВЗГЛЯД.

Напомним, «кремлевский список», в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, Минфин США представил Конгрессу 30 января. Он был представлен во исполнение принятого еще в августе закона «О противодействии противникам США (CAATSA). Доклад содержал более чем 200 имен и не предусматривал никаких конкретных карательных мер.

Впрочем, и безболезненными санкции тоже не будут. Американские банки, отметил Гландин, закроют счета российских бизнесменов, а многие контрагенты, которые завязаны на США, откажутся от сотрудничества. «Но пример санкций еще с 2014 года в отношении других компаний показал, что многие переориентировались на Ближний Восток и Азию», – подытожил юрист-международник.

В то же время юрист не исключил, что США начнут применять меры не ко всем подряд, кто торгует с Россией, а выборочно. В первую очередь под удар могут попасть страны, где компании обладают недостаточной политической и дипломатической защитой, например Пакистан. Гландин напомнил, как Евросоюз сразу после принятия закона CAATSA пригрозил зеркальными мерами – и в итоге сейчас «американцы не «кошмарят» европейцев».

В частности, отметил юрист, США теперь попытаются срывать любые оружейные контракты с Россией, наказывая третьи страны за любые сделки с Рособоронэкспортом. «Это очень удобный способ ликвидировать одного из важнейших конкурентов своим поставкам оружия на мировом рынке. Администрация Дональда Трампа совмещает приятное с полезным, то есть выполняет свои предвыборные обещания по усилению протекционистской политики и демонстрирует свою борьбу с Россией», – сказал Гландин.

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Рособоронэкспорт с 2014 года и так уже фигурировал в черных списках, но до сих пор было запрещено иметь с ним дело только государственным структурам самих США. Теперь же под карательные меры может попасть любая страна или компания в мире, которая осмелится заключить с ним контракт.

Но не каждая из стран поддастся нажиму минфина США, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа и стратегии Руслан Пухов. В частности, он уверен, что покупка российских С-400 турками не будет сорвана.

«Если это происходит, например, в Чехии, то там «берут под козырек»; если же это, скажем, Индия, то пожелания передаются в письменном виде и игнорируются, заметил Пухов. «Они не любят, когда белые люди им что-то диктуют», – добавил собеседник.

«Я спрашивал одного знающего человека в США по поводу Турции. Он горько усмехнулся и сказал: покупка турками ваших С-400 – это «примерно 146-я по счету» проблема с этой страной. С одной стороны, это наши союзники, а с другой – у нас огромный комплекс противоречий», – заметил Пухов. Собеседник напомнил о заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса, назвавшего покупку Турцией С-400 суверенным решением Анкары. «Фактически было сказано: «Кто мы такие, чтобы указывать туркам?» – замечает Пухов.

При этом, добавляет он, есть ряд стран, которые США хотят привлечь к сотрудничеству не угрозами – например, Вьетнам. Но, прогнозирует Пухов, у вьетнамцев слишком сильна память о войне, чтобы поддаться требованиям американцев не контактировать с российскими экспортерами оружия.

Эксперт также отмечает, что у властей США ограничена возможность «бить долларом» по оружейным сделкам. «Сделки уже давно, более 10 лет, номинируются в евро. Даже, например, контракты с Мьянмой», – пояснил Пухов. Этот контракт на покупку Су-30 заключен, и нет никаких указаний на то, что он будет разорван.

Впрочем, не следует недооценивать эффективность новых санкций. Как отметил источник газеты ВЗГЛЯД, связанный с ВПК, теперь, например, вероятен отказ Кувейта от покупки партии российских танков Т-90МС/МСК. Причем спекуляции на тему срыва контракта стали возникать еще до публикации минфином США нынешнего списка. Источник также полагает, что возникли серьезные опасения относительно судьбы февральского контракта с Индонезией на покупку партии Су-35.

«Здесь два момента – во-первых, Россия берет на себя обязательство закупить определенные товары у Индонезии. То есть контракт изначально сложный, – отметил источник. – Во-вторых, по их законодательству контракт вступает в силу, когда за него проголосует парламент. А вот с парламентариями могут и «поработать», у многих дети в Америке учатся».