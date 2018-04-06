Forbes назвал потери российских «олигархов» из-за санкций

Состояние российских бизнесменов, на которых США в пятницу наложили санкции, начало сокращаться.

США ввели санкции против семи бизнесменов из списка богатейших людей России по версии Forbes. Больше всего по состоянию на 18.00 мск в пятницу потерял владелец холдинга En+ Олег Дерипаска, его состояние сократилось на 957 млн долларов, и сейчас составляет 5,3 млрд долларов. Резкое обеднение бизнесмена объясняется падением на фоне санкций акций En+ на Лондонской бирже на 20%, до 9,6 долларов за акцию.

Куда менее сильно сократилось состояние владельца компании «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова – на 244 млн долларов, до 6,6 млрд долларов. Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг потерял 41 млн долларов, его состояние упало до 14,6 млрд долларов.

Состояние владельца «Газпром бурение» Игоря Ротенберга и совладельца «Сибура» Кирилла Шамалова не изменилось. Владимир Богданова («Сургутнефтегаз») и Андрей Скоч (аэропорт Внуково) стали чуть богаче, на 1 млн долларов и 8 млн долларов соответственно.

Ранее в пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.