США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и компаний

Министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В целом санкции введены против 17 российских чиновников, семи российских бизнесменов и 12 компаний, которые они контролируют, передает РИА «Новости».

В частности, в список внесены бизнесмен Олег Дерипаска, член Совета Федерации Сулейман Керимов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов.

Также санкции коснулись главы Газпрома Алексея Миллера, главы ВТБ Андрея Костина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, главы Роскомнадзора Александра Жарова, директора Росгвардии Виктора Золотова, председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова.

В список внесены и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, директор РИСИ Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» и бывший глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава МВД Владимир Колокольцев.

Также санкции введены против компаний Вексельберга и Дерипаски. У Дерипаски это En+ Group, группа «ГАЗ», «Русал», «Базовый элемент», «Евросибэнерго». У Вексельберга – группа «Ренова». Кроме того, в санкционный список включена компания «Газпром бурение».

В список вошли Станислав Резник, помощник президента России Евгений Школов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Скоч, замглавы правления ЦБ Александр Торшин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин.

В ночь на четверг американские СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов. Также сообщалось, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальных подтверждений о возможном включении российских бизнесменов в санкционные списки в США. При этом Песков подчеркнул, что в России нет олигархов, есть лишь представители крупного бизнеса.

«Кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.