США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и компаний

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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Что общего у ресурсной экономики и обязательного изучения татарского языка

Антон Любич, экономист
Мы настолько свыклись с утверждением о ресурсном характере российской экономики, что воспринимаем это как мантру, произнося которую не нужно задумываться над тем, что это утверждение с собой несёт. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Дедушка главы МИД Канады действительно был нацистским коллаборационистом

Александр Дюков, историк, публицист, директор фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований»
Ну вот вам очередной кейс об абсолютной безответственности западных политиков – и, неожиданно, о тяжелой судьбе исторической науки в прекрасном новом мире «сдерживания России». Для начала свежая новость. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и компаний

             6 апреля 2018, 15:20
          Фото: wikipedia.org
          Текст: Алина Назарова

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          Министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

          В целом санкции введены против 17 российских чиновников, семи российских бизнесменов и 12 компаний, которые они контролируют, передает РИА «Новости».

          В частности, в список внесены бизнесмен Олег Дерипаска, член Совета Федерации Сулейман Керимов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов.

          Также санкции коснулись главы Газпрома Алексея Миллера, главы ВТБ Андрея Костина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, главы Роскомнадзора Александра Жарова, директора Росгвардии Виктора Золотова, председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова.

          В список внесены и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, директор РИСИ Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» и бывший глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава МВД Владимир Колокольцев.

          Также санкции введены против компаний Вексельберга и Дерипаски. У Дерипаски это En+ Group, группа «ГАЗ», «Русал», «Базовый элемент», «Евросибэнерго». У Вексельберга – группа «Ренова». Кроме того, в санкционный список включена компания «Газпром бурение».

          В список вошли Станислав Резник, помощник президента России Евгений Школов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Скоч, замглавы правления ЦБ Александр Торшин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин.

          В ночь на четверг американские СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов. Также сообщалось, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».

          Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальных подтверждений о возможном включении российских бизнесменов в санкционные списки в США. При этом Песков подчеркнул, что в России нет олигархов, есть лишь представители крупного бизнеса.

          «Кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.


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