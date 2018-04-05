Песков: В России нет олигархов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в России нет олигархов, есть лишь представители крупного бизнеса.

«Фразу «российские олигархи» считаю неуместной. В России нет олигархов», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, информировали ли российские олигархи президента Владимира Путина, что к ним проявляют интерес правоохранительные органы США.

Отвечая на вопрос, Песков использовал термин «представители крупного бизнеса». «Мне не известно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет», – заявил он, передает ТАСС.

Ранее в четверг СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщили, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».

Кроме того, СМИ утверждают, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов. Также сообщается, что Вашингтон в четверг может ввести санкции против российских бизнесменов.

«Кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.