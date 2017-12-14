США собрались ввести санкции против россиян из «кремлевского списка»

К пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список», сообщают СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Источники заявляют, что экономические санкции введут против «олигархов, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным». Число россиян, против которых собираются ввести санкции, пока не определено, но ожидается, что рестрикции распространятся как минимум на шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Издание пишет, что на администрацию Дональда Трампа продолжает давить Конгресс, который требует «предпринять решительные действия против Путина». В частности сенатор-республиканец Линдси Грэм высказал мнение, что США «должны ударить по ним (России), лишив покупателей» российского газа и нефти.

Напомним, СМИ утверждают, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов; сообщается, что Вашингтон в четверг может ввести санкции против российских бизнесменов.

«Кремлевский список»(или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 олигархов, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.