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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    6 октября 2026, 11:01 • Новости дня

    Воевавший за ВСУ американец заочно получил 14 лет колонии

    Генпрокуратура: Воевавший за ВСУ американец заочно приговорен к 14 годам

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из США Джонатана Дэвида Милфорда, воевавшего на стороне украинской армии.

    Милфорд признан виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры России, сообщает РИА «Новости».

    Следствие установило, что весной 2022 года 35-летний американец прибыл на Украину, подписал контракт и вступил в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду сухопутных войск ВСУ. После военной подготовки и получения экипировки он участвовал в боях против российской армии на территории ДНР вплоть до декабря 2023 года.

    За участие в боевых действиях Милфорд получил вознаграждение, превышающее 1,5 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд ДНР заочно осудил воевавшего за Киев колумбийского наемника.

    В апреле в США нашли новые могилы уничтоженных на Украине американцев.

    В феврале Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Италии к 14 годам лишения свободы.

    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    5 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона расширила перечень целей атак на объекты мирной экономики России, Вооруженные силы наносят удары возмездия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это была именно украинская сторона, которая пошла на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков предупредил о цене планирования ударов по России.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    В субботу МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском

    Педагог попросил Путина присвоить ученику звание Героя России за подвиг на СВО

    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учитель Василий Михайлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о своем воспитаннике, участнике спецоперации на Украине Владимире Михайловском, который вызвал огонь врага на себя.

    Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам-наставникам героев спецоперации на Украине, пишет РИА «Новости». Михайлов попросил президента рассмотреть кандидатуру майора Михайловского, полного кавалера ордена Мужества, к званию Героя России.

    «Он настоящий герой. Он закончил школу, он закончил Рязанское училище, и потом он не остался в стороне. Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага», – заявил педагог.

    Он сравнил поступок Михайловского с подвигом Героя Великой Отечественной войны: «Вы знаете, история Владимира напоминает мне историю советского летчика Маресьева, когда фашисты сбили его самолет, и он, несмотря ни на что, героически двигался к своим позициям».

    Михайлов добавил, что для представления его воспитанника к высшей государственной награде была образована инициативная группа. «Мы собрали большой объем информации о Владимире для присвоения государственной награды. Но по объективным и субъективным причинам дело далеко не прошло», – пояснил свою просьбу учитель.

    Михайлов был тренером по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы спорта, где учился Михайловский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Он высоко оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Президент провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

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    6 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов
    Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общая сумма кредитов, которые страны G7 выдали Украине за счет доходов от замороженных активов России, достигла 49,4 млрд долларов, при этом с начала 2026 года поступило 10,5 млрд долларов.

    «Большая семерка» в 2024 году одобрила выдачу Украине кредита на сумму около 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На конец сентября 2026 года Украина по этой схеме получила уже 49,4 млрд долларов, следует из данных украинского минфина и национальных ведомств, которые изучило РИА «Новости».

    Первый миллиард долларов Украина получила от США еще в конце 2024 года, после чего выплаты по этой линии прекратились. Остальные члены G7 направили Украине 37,9 млрд долларов в 2025 году и 10,5 млрд долларов – в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье депутаты Европарламента предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных активов России.

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    5 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Самойловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Тихого, Чаплино Днепропетровской области, Воскресенки, Мировки, Заливного, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яремовка, Изюма, Червоного Оскола, Благодатовки, Осиново Харьковской области, Богородичного, Маяков и Волчьего Яра Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Славянска, Семеновки, Николаевки, Дружковки, Василевской Пустоши и Краматорска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этомт потерял до 175 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Криворожья, Андреевки, Святогоровки, Веровки, Белозерского, Марьевки ДНР, Первомайского, Чугуево и Новопавловки Днепропетровской области.

    В районе Доброполья штурмовые группы 51-й армии продвигались в южной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. За минувшие сутки были освобождены 51 здание, уничтожены более 20 военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

    В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

    А до этого взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

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    6 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва «волчанского котла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовой полк украинской армии понес потери в ходе попыток прорвать окружение «волчанского котла» в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    ВСУ продолжают безуспешные попытки вырваться из окружения в Харьковской области, они задействовали 475-й отдельный штурмовой полк для прорыва из района Курганного, сообщил собеседник РИА «Новости».

    «Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская артиллерия обрушила шквал огня на «волчанский котел».

    В прошлом месяце началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском.

    В «волчанский котел» попали около 2 тыс. украинских военных.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников, 105 – на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – написал мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93.

    С начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого
    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    Завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее Рубленого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Николаевки, Лобановки и Резниково.

    ВСУ в кольце окружения за минувшие сутки потеряли свыше 35 военнослужащих, бронемашину и два наземных робототехнических комплекса.

    В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах Приколотного, Котовки и Аннополья.

    Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ у Слатино, Светличного, Першотравневого, Песочин, Русских Тишков, Белашей, Дергачей и Шестаково, отчитались в Минобороны.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Вакаловщины, Битицы и Хомино.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник сообщалось, что российские дроны сожгли колонны снабжения ВСУ под Харьковом.

    Днем ранее Минобороны сообщало, что российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные выбили прятавшихся в руинах солдат ВСУ под Харьковом.

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    5 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в День учителя вручил в Кремле государственные награды педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.

    Путин выразил учителям искреннюю благодарность, отметив их заслуги в воспитании силы духа героев спецоперации, передает РИА «Новости». «Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. С вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что именно каждодневный труд педагогов, их внимание и честные беседы сформировали мировоззрение бойцов, их характер, силу духа и волю к победе.

    Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Василий Михайлов, тренер по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы поселка Марковский в Пермском крае. Елене Юсуфовой и Патимат Исаевой из Дагестана присвоены почетные звания «Заслуженный учитель РФ».

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены учителя физкультуры Александр Захаров из Новосибирской области и Ирина Белякова из Ростова-на-Дону, преподаватель математики Татьяна Кислякова из Коми и учитель русского языка и литературы Ирина Сахарова из Новосибирской области.

    Такую же награду получили учитель начальных классов Вера Глебова, преподаватель тактико-специальной подготовки Новосибирского военного командного училища Василий Фрезе и учитель физики Нина Краюшкина из Красноярского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Глава государства провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина наградить педагогов.

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    5 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке Драпатым стратегии противостояния с Россией

    Команда главкома ВСУ подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Команда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого разработала стратегию долгосрочного противостояния с Россией, сообщили украинские СМИ.

    «Украинская правда» пишет, что документ, составленный ВСУ, представляет собой первый подобный план ведения боевых действий, который уже несколько недель находится на рассмотрении в Совете национальной безопасности и обороны Украины, передает РИА «Новости».

    По информации из руководства одного из корпусов украинской армии, речь идет о долгосрочной стратегии, рассчитанной на три десятилетия.

    Издание отмечает, что нынешний главнокомандующий Михаил Драпатый нелоялен к Владимиру Зеленскому и фактически не обладает многими полномочиями по управлению войсками. За время пребывания военачальника на посту глава государства подписал лишь несколько его представлений на кадровые перестановки. Зеленский назначил Михаила Драпатого на эту должность летом.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о желании Москвы как можно быстрее прекратить конфликт на Украине путем мирного урегулирования. По его словам, российская сторона готова к переговорам, однако не видит аналогичного стремления у киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один из генералов Вооруженных сил Украины саботировал приказ главнокомандующего.

    В августе целой бригаде украинской армии отключили терминалы Starlink из-за публичных жалоб Михаилу Драпатому.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    6 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре в Одесской области, сообщило Минобороны.

    ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило ведомство в Max.

    В результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка и сухогруз с грузами двойного назначения в порту Черноморск.

    Кроме того, в порту Измаил российские беспилотники поразили объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково.

    В воскресенье эксперт заявил, что потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

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    6 октября 2026, 02:36 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Сергей Собянин в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9994 беспилотника.

    Силы ПВО уничтожили девять летевших на столицу беспилотников.

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    6 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Украинцы передали России координаты объектов по производству дронов

    Украинцы передали ВС России координаты объектов компании Fire Point

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые из объектов украинской компании – производителя ракет и дронов Fire Point были уничтожены благодаря переданным гражданами Украины координатам, сообщили в пророссийском подполье.

    Некоторые объекты украинского производителя ракет и дронов Fire Point были уничтожены благодаря координатам, переданным гражданами Украины, передает ТАСС.

    Представитель пророссийского подполья отметил, что удары уже поразили цели в Киевской области, включая село Милая, города Боярка и Борисполь, а также завод Fire Point в Киеве.

    «Естественно, это не случайность. Некоторые из этих ударов планировались непосредственно по информации, собранной неравнодушным населением Украины», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что компания Fire Point фактически прекратила существование как единая структура после поражения ее объектов российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за постоянных ударов российской армии компания Fire Point разделила производственные линии на 70 мелких филиалов. В конце сентября Вооруженные силы России поразили место сборки беспилотников этого предприятия в Борисполе. Несколькими днями ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении цехов данной фирмы в Киеве.

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    5 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Путин: Россия гордится героями СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вся Россия гордится героями специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев».

    «Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству», – сказал он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День учителя Путин вручил в Кремле государственные награды педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.

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