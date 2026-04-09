Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется ли у власти Виктор Орбан, или ему на смену придёт проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.0 комментариев
В США нашли новые могилы уничтоженных на Украине наемников
В различных штатах США были похоронены по меньшей мере трое американских наемников, участвовавших в боях на Украине, среди них бывший морпех и ветеран Нацгвардии Кори Навроцки.
В США обнаружены новые могилы американских наемников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости».
Среди погибших – ветеран морской пехоты Кори Навроцки, который, по данным источников, был ликвидирован при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября 2024 года. Он похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
Еще один наемник, Эрик Гигглмен, был уничтожен в ноябре 2025 года в Запорожской области. Место его захоронения находится в Техасе.
Третьим погибшим оказался Круз Майкл Брайан, прослуживший 14 лет в Национальной гвардии Орегона. Он отправился на Украину и погиб спустя несколько недель после вступления в ряды боевиков. Могила наемника находится в его родном штате.
Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что Украина активно вербует наемников из Колумбии.
Газета The New York Times подсчитала не менее 92 убитых граждан США.
Украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранцев для сокрытия реальных потерь.