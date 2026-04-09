В Польше разгорелся новый скандал вокруг присяги судей КС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Между президентом Польши Каролем Навроцким и парламентом вновь разгорелся конфликт из-за судей Конституционного суда, передает РИА «Новости».

Поводом стало то, что Навроцкий отказался приводить к присяге четверых из шести судей, избранных сеймом, ограничившись на прошлой неделе лишь двумя церемониями и не объяснив причины отказа по остальным кандидатам.

В ответ спикер сейма Влодимеж Чажастый объявил, что присягу оставшихся судей проведут в здании парламента без участия президента. Он подчеркнул, что присяга – лишь формальность, и её проведение не требует личного присутствия главы государства.

Глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил: «Я не знаю, будет ли это торжество или просто встреча. Трудно это назвать. В сейме не предусматривается таких процедур». По его словам, церемония в парламенте не будет считаться официальной присягой.

В Польше спор вокруг статуса так называемых «неосудей» длится уже несколько лет. Это судьи, назначенные после судебной реформы 2015-2023 годов, когда порядок отбора судей изменился в пользу парламентского контроля. Европейские институты неоднократно выражали обеспокоенность тем, что данный механизм противоречит принципу независимости судебной власти.

Ранее глава государства заявил о необходимости изменить конституцию страны для укрепления своих полномочий.

До этого премьер-министр обвинил президента в саботаже из-за отказа подписывать документы о присвоении офицерских званий сотрудникам спецслужб.