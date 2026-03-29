Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев

Tекст: Борис Джерелиевский

В ходе визита Зеленского в Эр-Рияд Саудовская Аравия и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее обмен технологиями и экспертами, пишет Politico. Идет ли речь о декларации намерений или о конкретных договоренностях, не сообщается.

Королевство Саудовская Аравия, как и другие нефтяные монархии региона, традиционно тратит значительные средства на оборону. На всех международных оружейных выставках саудовцев всегда рассматривают как желанных клиентов, готовых раскошелиться на самое новое и дорогостоящее вооружение. Достаточно вспомнить, например, сделку по покупке оружия у США на 142 млрд долларов, заключенную в мае прошлого года.

Однако война с Ираном показала, что все эти траты на военную технику были не слишком эффективны. Битой оказалась и ставка на американское военное присутствие, которое, как рассчитывали в Заливе, будет для них надежным щитом. Все оказалось с точностью до наоборот: американцы не могут защитить от иранских ударов не только союзников, но и расположенные в регионе свои военные базы.

Оказалось, что расчет и на американское оружие, и на американскую защиту в целом был ошибкой. Иранские ракеты и дроны уничтожают инфраструктуру монархий, обеспечивающую не только их богатство, но и само существование (например, опреснительные станции). И это несмотря на то, что Саудовская Аравия оснащена новейшими американскими комплексами ПВО. Есть отчего впасть в отчаяние. А Зеленский, в свою очередь, пытается этим воспользоваться.

«Ни у одной армии мира сейчас нет такого практического опыта по отражению атак дронов типа Shahed, как у украинской», – утверждает Die Welt. «Мы готовы поделиться нашими наработками и системами с Саудовской Аравией», – заявляет сам глава киевского режима.

Действительно, опыт у них большой. Украинские военные объекты регулярно подвергаются атакам БПЛА. Налетам российских «Гераней» и других беспилотников пытается противостоять эшелонированная система ПВО Украины. В прифронтовых районах БПЛА стараются сбить мобильные огневые группы – боевики на пикапах и грузовиках с ЗПУ или просто пулеметами на турелях. Далее для борьбы с дронами используют авиацию – вертолеты и истребители, включая F-16. На подлете к охраняемым объектам беспилотники пытаются перехватить ЗСУ «Гепард», в некоторых случаях – ЗРК SAMP/T, IRIS-T.

Однако закрыть небо для российских беспилотников ВСУ оказались не в состоянии. «Герани» различных модификаций с 2022 года остаются одной из самых востребованных боевых систем в СВО, что вызывает сомнение как в эффективности ПВО киевского режима, так и в ценности украинцев в качестве экспертов по борьбе с дронами.

Что именно из этого Украина может предложить нефтяным монархиям? Средства ПВО отпадают сразу – у Киева острый дефицит любых подобных систем, хоть ракетных, хоть пушечных.

Возможно, Зеленский мог бы отправить на Аравийский полуостров некоторое количество боевиков вместе с пикапами и пулеметами, но едва ли нефтяные монархии не сумеют решить вопрос создания мобильных огневых групп самостоятельно. Кроме того, Украина может предложить Саудовской Аравии средства РЭБ.

Гипотетически, в распоряжение Эр-Рияда могли бы быть откомандированы несколько вертолетных экипажей, обученных борьбе с БПЛА. Но, скорее всего, главным предложением Киева являются дроны-перехватчики.

«Пентагон и некоторые страны Персидского залива рассматривают возможность покупки украинских перехватчиков-дронов для защиты от иранских дронов „Шахед“», – сообщает FT. Впрочем, насчет Пентагона ситуация уже ясна – американцы категорически отказались от украинской помощи в борьбе с иранскими БПЛА.

Начиная с 2025 года, когда доминирование ВС РФ в области беспилотников стало неоспоримым, а поставки западных систем ПВО и боеприпасов к ним, наоборот, стали сокращаться, возник и усилился интерес к дронам-перехватчикам для борьбы с БПЛА типа «Герань». Согласно сообщениям украинских источников, начался или вот-вот начнется серийный выпуск ряда моделей БПЛА-перехватчиков, таких как Sting, Bullet, «Генерал Черешня», P1-Sun и другие. Но пока нет оснований заявлять о богатом опыте их применения, и не совсем ясны даже примерные объемы их производства.

Об их реальной эффективности говорить тоже было бы слишком рано.

«Дроны-перехватчики – это не панацея для воздушной обороны Украины, хотя они и являются наиболее перспективным решением для ограниченного в средствах и возможностях Киева», – приводит The Economist мнение военных аналитиков. Но возможность масштабировать производство данных аппаратов на Украине вызывает сомнения в силу двух обстоятельств: нехватки средств и методичного уничтожения производственных мощностей нашими войсками. Возможно, Зеленский пытается продать технологии производства таких систем – с тем, чтобы заводы были созданы на саудовской территории и за саудовские деньги.

И деньги, в свою очередь, то, что нужно от саудовцев самому Зеленскому. Вероятно, что его незапланированный блиц-визит в Саудовскую Аравию связан прежде всего с тем, что, как сообщает Bloomberg, «Украина может остаться без средств на оборону уже через два месяца: под угрозой десятки миллиардов евро помощи от ключевых спонсоров страны». Война в Иране забирает военные ресурсы США, а европейский кредит блокирует Орбан.

Кроме того, киевскому режиму в условиях энергетического кризиса в Европе остро требуется топливо, особенно дизельное, которое прежде всего используется для различных боевых машин. Зеленский прямо заявляет, что Киев ведет соответствующие переговоры о поставках дизеля из стран Ближнего Востока.

Тут стоит заметить, что США рассматривают Саудовскую Аравию как своего исключительного партнера в вопросах военно-технического сотрудничества, и попытки Зеленского попастись на «американской лужайке» могут вызвать негативную реакцию Трампа.

Другим препятствием для реализации планов киевского режима может стать то обстоятельство, что в случае затягивания боевых действий с Ираном у Эр-Рияда может стать значительно меньше лишних денег (впрочем, как и лишнего топлива). Ну и наконец, далеко не факт, что саудиты станут покупать у Зеленского фактически «воздух» и обещания (инвестиции в технологии с недоказанной эффективностью).

Если верить Ирану, на Ближний Восток (хотя пока и не в Саудовскую Аравию) уже поступили украинские средства борьбы с беспилотниками. Так, заявляется, что Ираном был нанесен удар по складу в Дубае, где находился и украинский персонал, и украинские «противодронные системы». В субботу же Зеленский заявил, что договорился о военном сотрудничестве не только с саудовцами, но и с ОАЭ.

Но помимо надежд получить от саудитов деньги, у Зеленского есть и другие интересы в Ближневосточном регионе. Ему важно политически представить свой конфликт с Россией как всего лишь один из фронтов глобальной войны, в которой он сражается плечом к плечу с США и прочими «свободными нациями» против общих врагов. То есть не только против России, но теперь и против Ирана.

Причем дело может не ограничиться медийными вбросами. Как сообщается, на Аравийском полуострове уже находятся более двух сотен украинских специалистов. И они вполне способны попытаться организовать провокацию, например, с использованием деталей от российских БПЛА, чтобы обвинить нашу страну в том, что удары по американцам и их союзникам наносятся российским оружием. Подобные действия уже имели место, когда несколько беспилотников, похожих на «Герань», вторглись в воздушное пространство Польши.