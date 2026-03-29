    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    29 марта 2026, 10:10 • В мире

    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Зеленский утверждает, что подписал соглашения о военном сотрудничестве уже с двумя странами Ближнего Востока, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Может ли глава киевского режима дать арабским монархиям то, что им действительно необходимо – и зачем ему самому подобного рода сделка?

    В ходе визита Зеленского в Эр-Рияд Саудовская Аравия и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее обмен технологиями и экспертами, пишет Politico. Идет ли речь о декларации намерений или о конкретных договоренностях, не сообщается.

    Королевство Саудовская Аравия, как и другие нефтяные монархии региона, традиционно тратит значительные средства на оборону. На всех международных оружейных выставках саудовцев всегда рассматривают как желанных клиентов, готовых раскошелиться на самое новое и дорогостоящее вооружение. Достаточно вспомнить, например, сделку по покупке оружия у США на 142 млрд долларов, заключенную в мае прошлого года.

    Однако война с Ираном показала, что все эти траты на военную технику были не слишком эффективны. Битой оказалась и ставка на американское военное присутствие, которое, как рассчитывали в Заливе, будет для них надежным щитом. Все оказалось с точностью до наоборот: американцы не могут защитить от иранских ударов не только союзников, но и расположенные в регионе свои военные базы.

    Оказалось, что расчет и на американское оружие, и на американскую защиту в целом был ошибкой. Иранские ракеты и дроны уничтожают инфраструктуру монархий, обеспечивающую не только их богатство, но и само существование (например, опреснительные станции). И это несмотря на то, что Саудовская Аравия оснащена новейшими американскими комплексами ПВО. Есть отчего впасть в отчаяние. А Зеленский, в свою очередь, пытается этим воспользоваться.

    «Ни у одной армии мира сейчас нет такого практического опыта по отражению атак дронов типа Shahed, как у украинской», – утверждает Die Welt. «Мы готовы поделиться нашими наработками и системами с Саудовской Аравией», – заявляет сам глава киевского режима.

    Действительно, опыт у них большой. Украинские военные объекты регулярно подвергаются атакам БПЛА. Налетам российских «Гераней» и других беспилотников пытается противостоять эшелонированная система ПВО Украины. В прифронтовых районах БПЛА стараются сбить мобильные огневые группы – боевики на пикапах и грузовиках с ЗПУ или просто пулеметами на турелях. Далее для борьбы с дронами используют авиацию – вертолеты и истребители, включая F-16. На подлете к охраняемым объектам беспилотники пытаются перехватить ЗСУ «Гепард», в некоторых случаях – ЗРК SAMP/T, IRIS-T.

    Однако закрыть небо для российских беспилотников ВСУ оказались не в состоянии. «Герани» различных модификаций с 2022 года остаются одной из самых востребованных боевых систем в СВО, что вызывает сомнение как в эффективности ПВО киевского режима, так и в ценности украинцев в качестве экспертов по борьбе с дронами.

    Что именно из этого Украина может предложить нефтяным монархиям? Средства ПВО отпадают сразу – у Киева острый дефицит любых подобных систем, хоть ракетных, хоть пушечных.

    Возможно, Зеленский мог бы отправить на Аравийский полуостров некоторое количество боевиков вместе с пикапами и пулеметами, но едва ли нефтяные монархии не сумеют решить вопрос создания мобильных огневых групп самостоятельно. Кроме того, Украина может предложить Саудовской Аравии средства РЭБ.

    Гипотетически, в распоряжение Эр-Рияда могли бы быть откомандированы несколько вертолетных экипажей, обученных борьбе с БПЛА. Но, скорее всего, главным предложением Киева являются дроны-перехватчики.

    «Пентагон и некоторые страны Персидского залива рассматривают возможность покупки украинских перехватчиков-дронов для защиты от иранских дронов „Шахед“», – сообщает FT. Впрочем, насчет Пентагона ситуация уже ясна – американцы категорически отказались от украинской помощи в борьбе с иранскими БПЛА.

    Начиная с 2025 года, когда доминирование ВС РФ в области беспилотников стало неоспоримым, а поставки западных систем ПВО и боеприпасов к ним, наоборот, стали сокращаться, возник и усилился интерес к дронам-перехватчикам для борьбы с БПЛА типа «Герань». Согласно сообщениям украинских источников, начался или вот-вот начнется серийный выпуск ряда моделей БПЛА-перехватчиков, таких как Sting, Bullet, «Генерал Черешня», P1-Sun и другие. Но пока нет оснований заявлять о богатом опыте их применения, и не совсем ясны даже примерные объемы их производства.

    Об их реальной эффективности говорить тоже было бы слишком рано.

    «Дроны-перехватчики – это не панацея для воздушной обороны Украины, хотя они и являются наиболее перспективным решением для ограниченного в средствах и возможностях Киева», – приводит The Economist мнение военных аналитиков. Но возможность масштабировать производство данных аппаратов на Украине вызывает сомнения в силу двух обстоятельств: нехватки средств и методичного уничтожения производственных мощностей нашими войсками. Возможно, Зеленский пытается продать технологии производства таких систем – с тем, чтобы заводы были созданы на саудовской территории и за саудовские деньги.

    И деньги, в свою очередь, то, что нужно от саудовцев самому Зеленскому. Вероятно, что его незапланированный блиц-визит в Саудовскую Аравию связан прежде всего с тем, что, как сообщает Bloomberg, «Украина может остаться без средств на оборону уже через два месяца: под угрозой десятки миллиардов евро помощи от ключевых спонсоров страны». Война в Иране забирает военные ресурсы США, а европейский кредит блокирует Орбан.

    Кроме того, киевскому режиму в условиях энергетического кризиса в Европе остро требуется топливо, особенно дизельное, которое прежде всего используется для различных боевых машин. Зеленский прямо заявляет, что Киев ведет соответствующие переговоры о поставках дизеля из стран Ближнего Востока.

    Тут стоит заметить, что США рассматривают Саудовскую Аравию как своего исключительного партнера в вопросах военно-технического сотрудничества, и попытки Зеленского попастись на «американской лужайке» могут вызвать негативную реакцию Трампа.

    Другим препятствием для реализации планов киевского режима может стать то обстоятельство, что в случае затягивания боевых действий с Ираном у Эр-Рияда может стать значительно меньше лишних денег (впрочем, как и лишнего топлива). Ну и наконец, далеко не факт, что саудиты станут покупать у Зеленского фактически «воздух» и обещания (инвестиции в технологии с недоказанной эффективностью).

    Если верить Ирану, на Ближний Восток (хотя пока и не в Саудовскую Аравию) уже поступили украинские средства борьбы с беспилотниками. Так, заявляется, что Ираном был нанесен удар по складу в Дубае, где находился и украинский персонал, и украинские «противодронные системы». В субботу же Зеленский заявил, что договорился о военном сотрудничестве не только с саудовцами, но и с ОАЭ.

    Но помимо надежд получить от саудитов деньги, у Зеленского есть и другие интересы в Ближневосточном регионе. Ему важно политически представить свой конфликт с Россией как всего лишь один из фронтов глобальной войны, в которой он сражается плечом к плечу с США и прочими «свободными нациями» против общих врагов. То есть не только против России, но теперь и против Ирана.

    Причем дело может не ограничиться медийными вбросами. Как сообщается, на Аравийском полуострове уже находятся более двух сотен украинских специалистов. И они вполне способны попытаться организовать провокацию, например, с использованием деталей от российских БПЛА, чтобы обвинить нашу страну в том, что удары по американцам и их союзникам наносятся российским оружием. Подобные действия уже имели место, когда несколько беспилотников, похожих на «Герань», вторглись в воздушное пространство Польши.

    Простой нефтяного экспорта на Балтике обходится в миллиарды

    Атаки украинских дронов на портовую инфраструктуру России вместе с попытками европейских стран воспрепятствовать доставке российской нефти по морю стоят миллиарды рублей недополученных доходов и усугубляют нестабильность мирового рынка энергоресурсов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев

    Зеленский утверждает, что подписал соглашения о военном сотрудничестве уже с двумя странами Ближнего Востока, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Может ли глава киевского режима дать арабским монархиям то, что им действительно необходимо – и зачем ему самому подобного рода сделка? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

