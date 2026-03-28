    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Мерц высмеял Францию после заявления об Ормузском проливе
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором
    Израиль и США нанесли третий удар по территории АЭС «Бушер» в Иране
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Минздрав назвал среднюю продолжительность жизни в России
    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    28 марта 2026, 14:07 • Новости дня

    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае был ликвидирован склад украинских противодронных систем, где одновременно находились 21 гражданин Украины, их дальнейшая судьба неизвестна, зааявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.

    Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.

    Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных

    Подполковник Дэвис: Иран готовит ловушку для военных США

    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных
    @ DoD/Spc. Angelica Golindano, U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран может целенаправленно допустить высадку американских войск на своей территории, чтобы использовать их наземную операцию как ловушку, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    «Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Дэвис считает, что стратегия Тегерана заключается в том, чтобы позволить американцам начать наземную операцию, изматывать их силы и ресурсы, а затем наблюдать за угасанием политической воли в Вашингтоне. По его словам, подобный подход Иран уже использовал в других конфликтах на Ближнем Востоке.

    Подполковник подчеркнул важность давления со стороны американской общественности и конгресса, чтобы предотвратить развитие событий по такому сценарию.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки и БТР

    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    28 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран

    Глава армии Уганды Кайнеругаба пообещал за две недели захватить Тегеран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что одной бригаде его армии потребуется не более двух недель для захвата Тегерана.

    Как заявил глава Народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба, Уганде потребуется не более двух недель, чтобы захватить столицу Ирана – Тегеран, передает RT. По его словам, этой задачи сможет добиться всего одна бригада вооружённых сил Уганды.

    В социальной сети X Кайнеругаба написал: «Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны поддержать Израиль в войне с Ираном при угрозе его уничтожения.

    Ранее этот угандийский военачальник в соцсети пообещал захватить Тегеран за 72 часа и отправить на помощь Израилю «угандийских братьев».

    На Ближнем Востоке обострившийся иранский конфликт уже превратился в общеевропейскую проблему из-за вовлечения все большего числа государств.

    28 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран уничтожил заправщик на американской базе в Саудовской Аравии

    Иранский удар повредил три самолета США на базе Принц Султан в Саудовской Аравии

    Иран уничтожил заправщик на американской базе в Саудовской Аравии
    @ Staff Sgt. Charles Fultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной ракетной и беспилотной атаки Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожен американский самолет-заправщик.

    О нанесённом по американской авиабазе Принц Султан ударе сообщил представитель центрального штаба иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает ТАСС. По его словам, операция была проведена ночью и включала применение ракет и беспилотников.

    «Прошлой ночью расположение американских войск на базе в Эль-Харж (Саудовская Аравия) было целью ракетной и беспилотной операции Корпуса стражей исламской революции. В этой успешной операции один топливозаправщик был полностью уничтожен, а три других самолета получили повреждения и выведены из строя», – заявил представитель иранского командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военных получили ранения. Ранее пять американских самолетов-заправщиков на этой базе получили повреждения в ходе ракетного удара Ирана.

    Иранские силы в отдельной операции по столице Саудовской Аравии уничтожили резервуары с авиационным топливом для истребителей США.

    27 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке

    WP: США почти полностью израсходовали арсенал ракет Tomahawk на Ближнем Востоке

    WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке
    @ Global Look Press/Keystone Press Agenc/US Navy

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне, пишет пресса Штатов.

    США практически исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке. За четыре недели военной кампании против Ирана американские вооруженные силы использовали более 850 высокоточных ракет, что вызвало серьезные опасения у части чиновников Пентагона, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Один из собеседников издания отметил, что количество оставшихся Tomahawk в регионе стало «тревожно низким». По словам другого источника, если не принять срочных мер, арсенал таких ракет на Ближнем Востоке может быть полностью исчерпан.

    Сейчас Пентагон активно обсуждает варианты восполнения запасов, в том числе переброску ракет из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, а также ускорение темпов производства. В ведомстве также отмечают, что столь быстрый расход ракет может сказаться на будущих военных операциях США.

    Решение президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    В свою очередь, Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем, ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.



    28 марта 2026, 00:59 • Новости дня
    Израиль и США нанесли третий удар по территории АЭС «Бушер» в Иране

    ОАЭИ сообщила о третьем ударе по территории АЭС «Бушер» в Иране

    Израиль и США нанесли третий удар по территории АЭС «Бушер» в Иране
    @ SAFIR Studio/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер», станция не пострадала, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

    В сообщении ОАЭИ в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) указывается, что снаряд упал на территории станции вечером в пятницу. Жертв, материального ущерба или технических повреждений не зафиксировано.

    ОАЭИ назвала атаки на мирные ядерные объекты «вопиющим нарушением международного права», а также подчеркнула возникающую «серьезную угрозу для безопасности региона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по территории АЭС «Бушер» в Иране фиксировались 17 и 24 марта. Второй удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один. МАГАТЭ указало на угрозу радиационного инцидента в случае ударов по АЭС «Бушер».

    28 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле

    Хуситы ударили баллистическими ракетами по израильским военным объектам

    Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле
    @ Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Баллистический удар по военным объектам на юге Израиля стал первым подобным действием хуситов из Йемена с начала нынешней эскалации.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам, сообщает РИА «Новости».

    По информации движения, атака была совершена в субботу в поддержку Ирана, который, по их словам, подвергается ударам со стороны США и Израиля.

    В официальном заявлении хуситов говорится: «Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины». Других подробностей о результатах обстрела в заявлении не приводится.

    Это первый случай, когда хуситы нанесли подобный удар по Израилю с начала новой эскалации в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года вооруженные формирования хуситов из движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по израильским целям в районе Иерусалима.

    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    МИД Ирана: Ормузский пролив открыт для стран, не связанных с США и Израилем

    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    28 марта 2026, 09:26 • Новости дня
    Истребитель США аварийно сел в Саудовской Аравии после повреждений

    Американский F-16 получил повреждения над Ираном и сел в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку на военной базе в Саудовской Аравии после повреждений, полученных в небе над Ираном.

    Боевой самолет F-16 ВВС США совершил вынужденную посадку на военной базе на западе Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По его данным, истребитель получил повреждения «в иранском воздушном пространстве».

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило в сети, что самолет приземлился на одной из военных баз на Ближнем Востоке. В командовании уточнили, что полет выполнялся после боевого вылета в рамках операции США против Ирана.

    При этом CENTCOM не привело дополнительных подробностей случившегося, не сообщило о характере повреждений F-16 и не раскрыло информацию о состоянии пилота или возможных последствиях инцидента.

    Ранее на этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18, а до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    27 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и Израиль нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в центральной иранской провинции Йезд, сообщила иранская Организация по атомной энергии.

    В заявлении ведомства отмечается: «Завод по производству желтого кека (концентрат урановой руды – прим. ВЗГЛЯД) в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате удара не было зафиксировано выброса радиоактивных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако пострадавших нет благодаря мерам безопасности.

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один.

    Удары рядом с АЭС «Бушер» могут привести к серьезному радиационному инциденту, по мнению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.


    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала

    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    27 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Иран нанес удар по транспортному центру армии Израиля

    Иран атаковал армейский транспортный центр Израиля в Тель-Авиве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки иранских беспилотников был поражен ключевой транспортный объект Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Ирана нанесла удар беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении, озвученном иранской гостелерадиокомпанией, отмечается: «База поддержки и транспортный центр армии сионистского режима (имеется в виду Израиль) в Тель-Авиве подверглись нападению дронов армии Исламской Республики Иран». Подчеркивается, что удар был направлен именно по объекту, обеспечивающему логистику и поддержку израильской армии.

    На данный момент детали последствий атаки не приводятся. Официальных комментариев от израильских властей также пока не поступало.

    Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу командования северного округа израильских войск. До этого в результате ракетной атаки Ирана на Тель-Авив шесть человек получили легкие ранения, когда обломки снарядов упали в жилом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала масштабного противостояния с Ираном медицинская помощь потребовалась почти 5 тыс. жителей Израиля.


    27 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова назвала причины агрессии против Ирана и Венесуэлы

    Захарова объяснила агрессию против Ирана и Венесуэлы наличием нефти и газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причины агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ряда других стран, напрямую связаны с контролем поставок и транспортировки нефти и газа, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы связана с нефтью и газом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью колумбийскому радио Caracol, пишет РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Агрессия в отношении Ирана, ситуация вокруг Персидского залива, вокруг Венесуэлы и до этого – в Ираке и в Ливии всегда были связаны с поставками нефти и газа, их транспортировкой в разные страны мира». Она отметила, что именно энергетические ресурсы лежат в основе международного давления и конфликтов в данных регионах.

    Ранее Захарова подтвердила продолжение сотрудничества России и Венесуэлы во всех сферах. Она также заявила, что Европе грозит блэкаут из-за кампании отказа от нефти и газа из России.

    О том, что США используют перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран заявлял и глава МИД России Сергей Лавров.

    27 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о гибели шести дипломатов в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шесть иранских дипломатов погибли в результате атак Израиля на их резиденции в Ливане.

    Министерство иностранных дел Ирана, заявление которого приводит агентство Tasnim, опубликовало имена погибших и осудило действия Израиля, назвав произошедшее чудовищным преступлением, передает ТАСС.

    В заявлении МИД Ирана атака охарактеризована как пример организованного терроризма, а также как грубое нарушение основ международного права.

    Ранее Израиль заявил о контроле юга Ливана.

    Иран заявил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с Соединенными Штатами и Израилем.

    Либеральные фашисты объявили религиозную войну Грузинской церкви
    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины
    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице
    Умер режиссер Олег Шухер
    Россияне назвали желаемый размер пенсии

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана

    Ровно месяц длится совместная военная операция США и Израиля против Ирана. В результате ударов ликвидировано высшее руководство Исламской республики и нанесен серьезнейший урон ее военной инфраструктуре. Но добиться капитуляции Тегерана так и не удалось. Почему конфликт развивается по непредсказуемому для США сценарию и ждать ли эскалации качественно иного уровня? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

