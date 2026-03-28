Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.
Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США
Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.
Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».
«Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.
Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.
Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.
Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.
Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.
В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.