Пентагон: США закупят более 10 тыс. недорогих крылатых ракет

Пентагон решил закупить более 10 тыс. недорогих крылатых ракет

Tекст: Вера Басилая

Военное ведомство Соединенных Штатов объявило о планах приобрести свыше 10 тыс. недорогих крылатых ракет в течение ближайших трех лет, передает РИА «Новости». Решение принято на фоне опасений по поводу истощения американских арсеналов из-за конфликта с Ираном.

В среду Пентагон сообщил о заключении контрактов с рядом оборонных компаний, включая Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Они займутся созданием доступных ракет, предназначенных для использования в контейнерных пусковых установках.

«Эта инициатива позволит министерству закупить более 10 тыс. недорогих крылатых ракет всего за три года начиная с 2027 года», – отмечается в официальном заявлении ведомства.

Кроме того, американские военные планируют заключить двухлетнее соглашение на ежегодную поставку не менее 500 ракет Blackbeard от компании Castelion после завершения их испытаний. В дальнейшем министерство рассчитывает приобрести свыше 12 тыс. таких ракет за пять лет, активно добиваясь для этого необходимых бюджетных ассигнований.

Ранее американская армия запросила закупку почти 400 ракет Tomahawk и SM-6 на фоне риска нехватки боеприпасов.

Военные США запланировали приобретение более трех тысяч ракет Patriot PAC-3 MSE из-за истощения запасов.

За первые четыре недели конфликта с Ираном американские вооруженные силы израсходовали половину своих перехватчиков Patriot и THAAD.



