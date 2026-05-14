В ОАЭ опровергли слухи о якобы тайном визите Нетаньяху

МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху

Tекст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов назвало несоответствующими действительности сообщения о секретном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

«Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что дипломатические отношения между двумя странами строятся открыто и базируются на Авраамских соглашениях. Дипломаты добавили, что любые слухи о тайных визитах и неформальных договоренностях лишены оснований, если о них не было заявлено официально.

Ранее в среду канцелярия израильского премьера сообщала, что глава правительства нанес секретный визит в Эмираты во время военной операции против Ирана, где провел встречу с президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

До этого лидеры Израиля и ОАЭ по телефону обсудили укрепление двустороннего сотрудничества на фоне иранской угрозы.