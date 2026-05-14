Сенат США отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном
Верхняя палата американского парламента с перевесом в один голос заблокировала инициативу, требующую немедленно остановить вооруженное противостояние с Ираном.
Американские законодатели отклонили проект резолюции о завершении операции против Ирана, передают «Вести». Против принятия документа выступили 50 сенаторов, тогда как инициативу поддержали 49 политиков.
Почти все представители Демократической партии отдали голоса за завершение кампании. Единственным исключением в их рядах стал Джон Феттерман. При этом к демократам присоединились трое республиканцев: Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.
Накануне голосования вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о текущем взаимодействии с Тегераном. «США вовлечены в очень агрессивный дипломатический процесс», – заявил политик.
Ранее администрация президента США оповестила законодателей о завершении силовой операции против Ирана.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал данное заявление бредом.
Президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военных действий.