Армия США запросила почти 400 ракет Tomahawk и SM-6
Пентагон планирует масштабное пополнение ракетных арсеналов на фоне риска критической нехватки боеприпасов в будущих конфликтах, армия США запросила закупку 388 ракет Tomahawk и SM-6 в 2027 финансовом году, следует из документов Пентагона и заявления Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
CSIS считает, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном, передает РИА «Новости».
Основная часть закупки – 234 Tomahawk и 110 SM-6 – пойдет по внеплановым каналам финансирования. Еще 30 и 14 единиц соответственно планируется приобрести по стандартным статьям. Это в 32 раза превышает объемы 2026 года, когда запрашивалось всего 12 ракет.
Общий запрос на программу Mid-Range Capability достиг 2,7 млрд долларов. ВМС США также демонстрируют аналогичную динамику, запрашивая 3 млрд долларов на 785 ракет Tomahawk в 2027 году. В 2026 году флот закупил только 55 единиц на 258 млн долларов.
Масштабные закупки высокоточного оружия проходят в рамках рекордного военного бюджета США, который составляет 1,5 трлн долларов. По сравнению с предыдущим годом он был увеличен на 44%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запланировал закупку более 3 тыс. ракет Patriot в 2027 финансовом году для восполнения арсеналов.