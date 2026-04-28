Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.5 комментариев
Марочко заявил о занятии леса у Гришина ВС России
Российские бойцы заняли часть лесополосы и расширили зону контроля у Гришина Донецкой Народной Республики, несмотря на контратаки Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он отметил, что у Гришина продолжаются «жаркие баталии». По его словам, Вооружённые силы Украины попытались провести контратаки с направления Новоалександровки и юго-восточнее от Гришина, однако российские военнослужащие смогли удержать позиции.
Эксперт заявил: «Противник попытался контратаковать с направления Новоалександровки. Также одновременно была контратака юго-восточнее от Гришина. <…> Но вместе с тем, наши военнослужащие справляются. Более того, занят небольшой участок лесополосы юго-восточнее от Васильевки. Также на этом участке наши военнослужащие продолжают расширять зону контроля».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России Сергею Ярашеву за длительное удержание позиций у Гришино в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое и продвижении российских подразделений в районе Гришина на красноармейском направлении. Ранее российские штурмовые подразделения вошли в населенный пункт Гришино к северо-западу от Красноармейска.