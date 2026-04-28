Москвичам пообещали облачный и прохладный вторник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также температуру до плюс 4 градусов прогнозируют в Москве во вторник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, днем температура воздуха будет держаться в пределах от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью на среду может опуститься до нуля.

Ожидается западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температура во вторник будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов. В ночь на среду синоптики предупреждают о похолодании до минус 2 градусов.

В Московском регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра – предупреждение сохранится до 21:00 по московскому времени 28 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и мокрого снега. Жителей и гостей Москвы попросили не выходить на улицу 28 апреля из-за сильного ветра, метели и гололедицы. В Гидрометцентре прогнозировали интенсивные осадки в виде мокрого снега и временный снежный покров до семи сантиметров в Москве.