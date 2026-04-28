Марочко сообщил о применении ВСУ новых РЛС у Константиновки
Подразделения Вооруженных сил Украины начали применять новые, неидентифицированная радиолокационные станции (РЛС) у Константиновки Донецкой народной республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины начали использовать новые неидентифицированные радиолокационные станции в районе Константиновки, сообщает ТАСС.
Он добавил, что в районе населённого пункта Ижевка, к северу от Константиновки, российский разведывательный беспилотник зафиксировал работу неизвестной РЛС, предположительно предназначенной для обнаружения маловысотных воздушных целей и установленной на бронеавтомобиль MLS SHIELD итальянского производства.
Марочко подчеркнул, что украинские военные применяют у Константиновки также американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые смонтированы на автомобилях повышенной проходимости Humvee. Кроме того, в районе Ижевки замечено использование мобильной станции радиоэлектронного подавления и борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные подразделения разрезали украинскую группировку на юге Константиновки.
ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов ВСУ в Константиновке.
Марочко ранее сообщил о вытеснении ВСУ из Долгой Балки под Константиновкой.