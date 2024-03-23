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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть этой атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    24 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    5 комментариев
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    0 комментариев
    23 марта 2024, 21:43 • Новости дня

    Путин: Запад трактует события так, как ему выгодно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны трактуют события с выгодной им стороны, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова.

    Говоря об этом, российский лидер провел аналогию между ситуациями в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года, передает ТАСС.

    По словам Путина, после событий в 2014 году в Крыму во время разговора с одним из коллег он указал, что НАТО и часть государств альянса приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета безопасности ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал президент. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    В фильме «Белград» Путин также заявил, что НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году.

    21 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным

    Политик Филиппо посмеялся над боксирующим Макроном

    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным
    @ Francois Mori/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо прокомментировал фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, на которой лидер республики занимается боксом.

    «Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», – написал политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Подобные попытки выставить Макрона сильным лидером, по мнению Филиппо, представляют собой не более чем безыскусную пропаганду, передает РИА «Новости».

    Фотография в Сети уже превратилась в мем.

    Напомним, президент Владимир Путин сам является мастером спорта по дзюдо и самбо.

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    21 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией

    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией

    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пекин и Москва намерены и впредь оказывать друг другу поддержку, действуя сообща, стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».

    Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.

    Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.

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    21 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России

    ЦИК: За Путина на выборах президента России проголосовали 87,28% избирателей

    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Она назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за Путина на выборах президента России, передает ТАСС.

    «За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%», – сообщила глава ЦИК.

    Как сообщила Памфилова, Путин одержал победу по итогам голосования на выборах президента России, которое прошло в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.

    По итоговым данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян.

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    21 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями с победой на выборах главы государства.

    Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.

    Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    23 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимости единства россиян
    Путин заявил о непоколебимости единства россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тяжелейшие испытания закаляли Россию, так будет и сейчас, сплоченность граждан Российского государства непоколебима, заявил российский лидер Владимир Путин в телеобращении в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    «Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что сейчас важно, чтобы россияне держались вместе, и выразил уверенность, что так и будет. Никому не удастся посеять в России рознь, панику и разлад, заявил он.

    Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», добавил глава государства.

    Ранее Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

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    23 марта 2024, 04:14 • Новости дня
    Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в ходе доклада президенту вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о состоянии пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле» Владимир Путин пожелал всем, кто находится в больницах, выздоровления.

    «Мы с Михаилом Альбертовичем доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, президент пожелал всем выздоровления и [передал] благодарность врачам», – сказала она журналистам по итогам визита в НИИ имени Склифосовского, передает ТАСС.

    При этом Мурашко сообщил, что мобилизация медиков для помощи пострадавшим произошла в «считанные минуты».

    «Усиление произошло фактически в считанные минуты. Все специалисты, находящиеся на дежурстве, были мобилизованы, и привлечены те, кто находились на дежурстве на дому, и те, которые находились непосредственно вне смены. Поэтому фактически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи», – рассказал Мурашко.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доложил Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим, в частности, о работе врачей и об усилиях спасателей.

    Напомним, что несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». После нападения в здании начался пожар. По уточненным данным Следкома, количество погибших в ходе теракта превысило 60 человек. Более 100 человек было госпитализировано.

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    21 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин в телеобращении к гражданам поблагодарил россиян за поддержку, сказав, что она для него важнее формальной победы на выборах.

    «Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», – сказал глава государства.

    «Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос», – сказал российский лидер. Каждый голос, подчеркнул он, имел огромное значение, передает ТАСС.

    Глава государства заверил, что сделает все от него зависящее для оправдания доверия избирателей. Также он пообещал использовать все конструктивные предложения других кандидатов в президенты.

    «Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», – сказал президент, поблагодарив россиян за поддержку.

    По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

    По данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.

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    20 марта 2024, 23:58 • Новости дня
    Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

    Президент ЮАР Рамапоса поздравил Путина с переизбранием и подтвердил приверженность страны сотрудничеству с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах, сообщила пресс-служба Рамапосы.

    Рамапоса заявил о том, что ЮАР настроена на продолжение взаимного сотрудничества с Россией на многосторонних площадках. Он заверил, что ЮАР привержена сохранению «международного мира». ЮАР намерена работать с Россией и Украиной «для достижения прочного мира между двумя соседними странами», передает ТАСС.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    23 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трагические события, произошедшие накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл», являются ничем иным, как кровавым и варварским терактом, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении в связи со случившимся.

    «Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», – сказал президент в начале своего выступления, передает РИА «Новости». Это нападение было подготовленным массовым убийством мирных граждан, заявил Путин.

    Организаторы теракта подобно нацистам готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения, важно не дать им совершить новые преступления, подчеркнул российский лидер.

    «Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, – сказал он. – Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».

    «Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, – сказал Путин. – Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с телеобращением в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь главы государства заявлял, что президент был проинформирован о ЧП и принимаемых мерах в первые минуты стрельбы.

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    22 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин: Россия и Сербия веками оставались надежными союзниками
    Путин: Россия и Сербия веками оставались надежными союзниками
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербия столетиями оставалась самым надежным союзником для России, и российская сторона это помнит, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Белград» на телеканале «Россия 1».

    «Они духовно к нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. И Россия, конечно, это помнит. Мы знаем об этом и помним», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Документальный фильм «Белград» приурочен к 25-летию обстрелов Сербии со стороны натовских войск, его опубликуют в воскресенье.

    Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за помощь в обеспечении государственного суверенитета страны.

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    21 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    Политолог: Президентские выборы показали народную поддержку проводимой в стране политики

    Политолог Ананченков прокомментировал подведение официальных итогов выборов президента России

    Победа Владимира Путина на президентских выборах – это важный сигнал мировой общественности и представителям оппозиции внутри страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

    «Президентские выборы в очередной раз доказали консолидацию российских граждан вокруг одного национального лидера и показали народную поддержку проводимой политики в стране. Итоговая явка, составившая 77,44%, отразила понимание гражданами России важности данного политического события и его роли и влияния на будущее развитие страны», – пояснил эксперт.

    Он отметил, за кандидатуру Путина на пост президента, по словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, за границей проголосовало свыше двух третей избирателей. Это только подтверждает легитимность избирательного процесса, отметил политолог.

    Он также отметил, что процедура трехдневного голосования в очередной раз доказала свою эффективность и удобство для большинства россиян – каждый желающий проголосовать мог прийти в любой из удобных для себя дней и отдать голос за своего кандидата.

    «То же самое можно сказать и о технологии дистанционного электронного голосования, которая продемонстрировала свою устойчивость, несмотря на большое количество DDoS-атак на систему ДЭГ», – заключил Ананченков.

    Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, в четверг были утверждены итоги выборов президента, действующего главу государства Владимира Путина избрали президентом в пятый раз.

    Согласно информации ЦИК, явка составила 77,49% избирателей. Путин набрал 87,28%. Свои голоса за действующего президента отдали 76 млн 277 тыс. 708 человек. При голосовании за границей большинство россиян также отдали свой голос за Владимира Путина.

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    22 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле назвали формирование нового кабмина «келейным» процессом

    Представитель Кремля Песков назвал формирование нового кабмина «достаточно келейным» процессом

    Tекст: Александра Юдина

    Новый состав российского правительства будет формироваться при участии парламента, процесс подбора кадров проходит без широкой огласки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, процесс подбора кадров будет достаточно «келейным», президент наберет необходимую ему команду, передают «Аргументы и факты».

    Отмечается, что по закону в день инаугурации главы государства кабмин слагает полномочия, после чего президент по новой системе создает новый кабинет министров.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    22 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на пятницу запланировал провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Рабочий день президент проводит в Ново-Огареве, в числе рабочих совещаний у него запланировано заседание с постоянными членами СБ, указал Песков, передает ТАСС.

    Предыдущее совещание с членами Совета безопасности России глава государства проводил неделю назад.

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    23 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин обсудил с лидером Узбекистана теракт в подмосковном «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Узбекистана Шавкатом Мирзеевым обсудил теракт в подмосковном «Крокус сити холле».

    Узбекский лидер осудил теракт в концертном зале и выразил соболезнования в связи с трагедией, а также просил передать слова поддержки семьям погибших, передает сайт Кремля.

    Оба лидера в ходе разговора условились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

    Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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    21 марта 2024, 14:18 • Новости дня
    Депутат: Собранные доверенными лицами Путина идеи граждан помогут в развитии государства

    Депутат Матвейчев: Работа доверенных лиц поможет выполнить планы, изложенные в послании президента Федеральному собранию

    Депутат: Собранные доверенными лицами Путина идеи граждан помогут в развитии государства
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность доверенных лиц очень важна для страны, поэтому о них нельзя забывать после выборов. В ходе своей работы они собрали пожелания граждан для президента России Владимира Путина. В дальнейшем с учетом этих наказов может строиться работа правительства, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. Накануне Путин провел встречу со своими доверенными лицами.

    «Доверенные лица обычно работают на выборах, однако их часто забывают после окончания избирательной кампании, что неправильно. Эти люди имеют огромный потенциал, так как ими становятся лучшие граждане. Правильно, опираясь на них, продолжать работу по реализации программы президента», – сказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «В ходе встреч доверенные лица собрали пожелания для главы государства от простых людей. Эти идеи надо интегрировать в планы действий министерств и ведомств. Исторический результат на выборах президента, по его же словам, – не повод успокаиваться, наоборот, работа только начинается», – подчеркнул он.

    «Деятельность доверенных лиц и их взаимодействие с гражданами нашей страны – это как раз работа по выполнению программы, изложенной в послании. Они станут эмиссарами президента по разным направлениям», – резюмировал Матвейчев

    Ранее в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась встреча президента России Владимира Путина с доверенными лицами, сообщает сайт Кремля. В этот список были включены 544 человека. Это политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

    Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии. Глава государства отметил, что теперь предстоит пройти совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

    «У нас для этого все есть. Самое главное – есть воля российского народа, и эта воля достаточно ярко была проявлена в ходе избирательной кампании и в ее результатах. У нас есть необходимые ресурсы. Есть хорошие, признанные мировые школы», – подчеркнул президент.

    Путин также обратил внимание и на то, что в его предвыборный штаб пришло более 80 тыс. обращений граждан. Примерно 40% из них – это слова поддержки, за что президент выразил благодарность. Президент добавил, что оставшиеся 60% – «конкретные предложения по дальнейшей работе, по организации нашей деятельности по различным направлениям».

    Кроме того, Путин отметил, что все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием. «Люди, конечно, ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и того, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе, все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Конечно, вы все наверняка это знаете – основные, во всяком случае, его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспечены финансированием», – заявил он.

    Также Владимир Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны. «Победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – подчеркнул глава государства.

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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