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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    19 комментариев
    22 марта 2024, 14:27 • Новости дня

    Путин: НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году

    Путин: НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В посвященном 25-летию бомбардировок Югославии документальном фильме «Белград» президент Владимир Путин назвал действия НАТО недопустимыми, заметив, что Запад фактически развязал войну в центре Европы.

    По его словам, действия НАТО были недопустимыми, по факту альянс развязал войну в центре Европы, передает ТАСС.

    Фильм «Белград» выйдет в эфир телеканала «Россия 1» в воскресенье. В анонсе картины показаны кадры бомбардировок, а также интервью с политиками, дипломатами и очевидцами тех событий.

    Напомним, 24 марта исполняется четверть века с начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как бомбежками Югославии Запад изменил Россию.

    21 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу повлечет печальные последствия, об этом предупреждали экс-президент Франции Николя Саркози и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году, заявил главред Figaro Magazine Гийом Рокетт.

    Тогда французский и немецкий политики предупреждали США о том, что содействие вступлению Украины в НАТО – безумие, так как Россия сочтет это провокацией и может ввести войска на Украину, заявил Рокетт в эфире LCI, передает РИА «Новости».

    По мнению журналиста, киевский режим в последующие годы все равно пытался получить членство в НАТО, что привело к расколу в стране.

    Ранее в Киев прибыл глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

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    22 марта 2024, 11:11 • Новости дня
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Премьер Венгрии Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину, это может послужить началом новой мировой войны, заявил на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, буквально несколько месяцев назад такая возможность казалось абсурдом, однако в данный момент Запад действительно стремится развернуть «спираль войны», передает ТАСС.

    Орбан добавил, что в случае, если все же армия одной из стран НАТО вступит в военные действия, это станет началом третьей мировой войны.

    На Украине тем временем сообщают об «отчаянной обороне» уязвимых позиций, в то время как Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по украинским энергообъектам.

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    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

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    21 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire

    Военный эксперт Климов: Использование лазерных систем приведет к переосмыслению роли дронов в боевых действиях

    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire
    @ Dstl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Потенциально лазерные системы способны сделать уничтожение дронов и ракет более быстрым и дешевым процессом. Однако данные установки требуют колоссальных энергетических затрат. Стоимость их содержания в настоящий момент превышает возможную пользу на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Британии провели испытания лазерного комплекса Dragonfire.

    «Dragonfire представляет собой лазерную систему, призванную дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, но о новом типе вооружений в целом», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Лазерные системы – крайне перспективные орудия, над созданием которых трудятся все великие державы. Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом», – отмечает собеседник.

    «В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО», – считает он.

    «Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания. Не исключаю, что инженеры, работавшие над Dragonfire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии», – указывает эксперт.

    «Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена», – акцентирует собеседник.

    «Начнется очередной виток в противостоянии «щита и меча». Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической «начинки» аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены», – резюмирует Климов.

    Ранее в Британии была испытана лазерная система Dragonfire. Об этом сообщают РИА «Новости». По словам военных, данный комплекс способен «коренным образом изменить боевое пространство». Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать его производство более доступным.

    В настоящий момент на лазерные системы в Пентагоне возлагают большие надежды. Традиционные комплексы ПВО малоэффективны против небольших беспилотников. Некоторые модели данной сферы вооружений уже устанавливают на эсминцы. Также планируется оснащение бронетранспортеров Striker.

    Первый прототип системы Dragonfire был представлен общественности еще в 2017-м. Комплекс уже успел пройти тестирования в январе этого года. Нынешние испытания прошли на ракетном полигоне на Гебридских островах. Установка «тренировалась» сбивать беспилотники различных типов и минометные снаряды.

    Несмотря на то что характеристики орудия засекречены, министерство обороны Британии утверждает, что разработка способна поражать «любые видимые цели». Главным преимуществом называют дешевизну залпов – один выстрел стоит менее десяти фунтов стерлингов. Интересно, что офис Зеленского уже заявил о желании испытать модель в действии на поле боя.

    Однако Лондон отрицает возможность передачи лазерных систем Украине. Аналогичными разработками занимаются и другие страны. Известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

    В России также имеются собственные разработки в сфере лазерных вооружений. Одной из них является «Пересвет». Предполагается, что он войдет в состав противоспутникового комплекса РФ.

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    21 марта 2024, 08:58 • Новости дня
    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева

    «Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, передает Ura.ru мнение российских военных аналитиков.

    По мнению ученых, перемещение украинских войск в зону боевых действий, освободившуюся после размещения сил НАТО, могло бы привести к эскалации конфликта и, как следствие, принудить Москву к переговорам.

    При этом военные аналитики предупреждают, что план Британии могут не поддержать другие страны – члены НАТО.

    Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявлял, что Лондон не планирует направлять свои войска на Украину с целью плечом к плечу воевать с армией этой страны.

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    21 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    МИД посоветовал Западу не проверять готовность России к жесткому ответу

    Замглавы МИД Грушко посоветовал Западу не проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз избрал агрессивно-конфронтационный курс, декларируется цель нанести Москве «стратегическое поражение», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

    По словам Грушко, правящие элиты Европы закрепляют этот курс в основополагающих документах, что будет иметь долгосрочные последствия – как минимум на 10–15 лет. Он выразил мнение, что европейские лидеры, слепо следуя за Вашингтоном, не осознают риски прямого столкновения с Россией.

    Вместе с тем, дипломат в интервью «Комсомольской правде» указал, что одержимость европейских элит Украиной вызывает все больше недовольства в обществе в Европе.

    Замминистра указал, что агрессии против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, гибридная война с Россией и украинский кризис – все это этапы гегемонистского курса «коллективного Запада», направленного на удержание «пресловутого миропорядка, основанного на правилах».

    Грушко заявил, что никому не стоит «прощупывать почву» и проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу.

    Говоря о позиции НАТО, дипломат отметил, что, судя по заявлениям генсека, преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией и предпочтительности продолжения гибридной войны.

    Вместе с тем, Грушко подчеркнул, что риски такого конфликта многократно возрастут, если отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции, о чем заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    21 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    В НАТО призвали Киев не поддаваться пессимизму

    Глава Военного комитета НАТО призвал Киев не поддаваться пессимизму

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, посетивший Киев, призвал украинцев и их партнеров не быть «чрезмерно пессимистичными» по поводу ситуации на поле боя.

    Он заявил, что «пессимисты не выигрывают» в конфликтах, и призвал не повторять ошибку 2023 года, когда был излишний оптимизм, передает ТАСС.

    Бауэр также подтвердил, что утром 17 марта Киев подвергся ракетным ударам.

    Тем временем в Киеве признали невозможность завершения конфликта с Россией военным путем.

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    20 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    МИД заявил о законности военных действий против спутников SpaceX

    МИД России заявил о законности военных действий против спутников SpaceX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что спутники-шпионы, разрабатываемые SpaceX для США, могут стать законной целью для ответных военных действий.

    Захарова сообщила, что Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции «Космические наука и технологии для продвижения мира», передает ТАСС. По ее словам, документ направлен на формирование международного консенсуса о недопустимости использования космических систем, в том числе коммерческих, для силового воздействия.

    Дипломат подчеркнула, что Россия осведомлена о планах США по привлечению частного сектора, в частности SpaceX, к «обслуживанию своих военно-космических амбиций». Захарова выразила обеспокоенность тем, что натовские страны могут использовать такие спутники для «провоцирования внутренних потрясений и смены правительств», не вписывающихся в их «миропорядок, основанный на правилах».

    Захарова добавила, подобные действия создают серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности, а также могут иметь негативные последствия для социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в России продолжается создание комплексов противоспутниковой борьбы – истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76.

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    20 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    В США Украине объяснили последствия попыток вступить в НАТО

    АТ: Попытки Украины вступить в НАТО лишь приближают поражение Киева в конфликте

    Tекст: Ольга Никитина

    По мнению аналитиков American Thinker, стремление Украины к членству в НАТО лишь затягивает конфликт, в котором Россия одерживает победу.

    В статье говорится, что идея членства Украины в альянсе абсурдна. Помимо того, что это неприемлемо для России и неизбежно приведет к эскалации конфликта, оно не принесет Киеву никакой пользы, а напротив, нанесет еще больший ущерб, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    «Под угрозой может оказаться само ее (Украины – прим. ВЗГЛЯД) будущее. Даже до начала конфликта она была среди лидеров в Европе по темпам и масштабам депопуляции, а долгосрочные последствия боевых действий (отток беженцев, падение рождаемости, смертность на поле боя и так далее) обострят проблему еще больше», – отмечают авторы материала.

    По их мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации является избрание на пост президента США Дональда Трампа, который ранее уже высказывался за прекращение поддержки Украины. «Его позиция о прекращении поддержки Украины стала бы первым серьезным шагом на пути к миру, потому что без посторонней помощи ей ничего не поможет», – заключили они.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву необходимы еще снаряды.

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    21 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

    Минобороны: Финляндия выделит 30 млн евро для закупки боеприпасов для Украины

    Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финляндия намерена выделить 30 млн евро для участия в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для Украины, сообщило финское Минобороны.

    Как приводит Минобороны слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, кроме материальной помощи, Финляндия помогает Украине путем совместной закупки боеприпасов, координируемой Чехией, являющейся подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила возможность отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе.

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    20 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    RS: Заявление Латвии о «разрушении России» может привести к ядерной эскалации

    Responsible Statecraft: Заявление Латвии о «разрушении России» может привести к ядерной эскалации

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич своими заявлениями о необходимости разрушить Россию подведет к ядерной эскалации, пишет издание Responsible Statecraft.

    Автор статьи отмечает, что такие заявления могут спровоцировать ядерную эскалацию в мире, что не входит в планы США, передает RT.

    В статье также говорится, что представителям ЕС нужно учитывать, как эту риторику воспринимают в Соединенных Штатах.

    В публикации указано, что это относится прежде всего к прибалтийским государствам – их безопасность почти полностью зависит от возможности Вашингтона прийти на помощь.

    По мнению автора, такие заявления Ринкевича не только не помогут улучшить отношения между Россией и Западом, но и могут привести к опасным последствиям.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину и что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как словами о «поражении России» Макрон напугал Францию.

    Позже президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил полную поддержку антироссийским заявлениям французского лидера Эммануэля Макрона и призвал «разрушить» Россию.

    После этого военный корреспондент из США Рассел Бентли рассказал, что обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией.

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    21 марта 2024, 12:21 • Новости дня
    Лавров объяснил, зачем Запад стремится поразить Россию на Украине

    Глава МИД Лавров заявил, что поражением России на Украине Запад стремится «убрать» конкурента на рынке нефти

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление западных стран нанести России поражение в конфликте с Украиной связано с желанием «убрать» конкурента США на нефтяных рынках, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, этим они надеются ослабить Россию, вывести из числа глобальных игроков, более того – многие неправительственные организации и политические деятели заявляют о необходимости «деколонизации» России, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что это может быть связано с нежеланием США конкурировать на энергетических рынках.

    Глава российского МИД также отметил, что США вряд ли согласятся на предложение Украины понизить потолок цены на российскую нефть, подчеркнув, что сама концепция потолка является антирыночной и лишний раз указывает на стремление Вашингтона диктовать.

    При этом Лавров добавил, что России не грозит торговля нефтью себе в убыток из-за переориентирования потоков на Восток, так как растущие рынки в регионе смогут «поглотить» ее предложение.

    Ранее стало известно о попытках США поставить под контроль торговлю России и Турции.

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    21 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Глава МИД Латвии заявил о переходе НАТО на «военные рельсы»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил изданию Deutsche Welle (внесено в список иноагентов), что страны НАТО переходят к «военной экономике» в связи со спецоперацией на Украине.

    По его словам, альянс начал движение именно в этом направлении, передает ТАСС.

    Кариньш добавил, что с самого начала спецоперации на Украине страны НАТО сильно увеличили инвестиции в оборону.

    Глава МИД Латвии призвал НАТО адаптироваться к новой реальности».

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что Россия может восстановить армию в течение пары лет после завершения спецоперации на Украине, а Европе потребуется на это как минимум 20 лет.

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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