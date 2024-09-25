Вучич обвинил Запад в нарушении международного права в 1999 году

Вучич заявил о нарушении западными странами международного права при нападении на Сербию в 1999 году

Tекст: Антон Антонов

Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил: «Мы слышали от многих, что конфликт на Украине открыл «ящик Пандоры», произошел подрыв международного права, и это прецедент, которого Европа не видела со Второй мировой войны, но это – абсолютная неправда», – приводит слова Вучича РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Сербия всегда поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины, никогда не ставила ее под сомнение.

Вучич отметил, что страны Запада, которые инициировали нападение на Сербию, пытались провести резолюцию о начале агрессии через ООН, но, не достигнув успеха, все равно осуществили бомбардировки.

Он задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму.

В 1999 году, когда происходило вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами и силовиками Сербии, НАТО устроило бомбардировки Союзной Республики Югославии, в которую тогда входили Сербия и Черногория. Военная операция НАТО не получила одобрения СБ ООН.